Вакцинація від коронавірусу в Україні триває: скільки зараз працюють пунктів щеплення

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває: скільки зараз працюють пунктів щеплення

Попри війну, в Україні триває вакцинальна кампанія від коронавірусної інфекції.

В Україні зараз працюють 2,5 тис. пунктів щеплення від коронавірусу та 134 центри вакцинації.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

"Стосовно вакцинації - вона дійсно зараз триває. І це, мабуть, найголовніше. Доволі сильно зменшилась потужність саме інфраструктури, яка використовувалася під час вакцинації. Але 2,5 тис. пунктів щеплення працюють, 134 центри вакцинації населення і близько 500 мобільних бригад", - сказав він.

За словами Кузіна, одну дозу вакцини вже отримали майже 16 мільйонів українців і це становить майже 42% населення країни.

"І вакцинація продовжується. Вакцина є на пунктах щеплення, в центрах вакцинації населення і також на рівні мобільних бригад", - підсумував головний санлікар України.

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