Вакцинація від коронавірусу в Україні: за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень

Вакцинація від коронавірусу в Україні: за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень

За добу 25 червня щеплено 97 130 людей.

Станом на 26 червня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 2 422 475 осіб. За останню добу зробили рекордну кількість щеплень.

Про це повідомляє МОЗ.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 червня

"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 97 130 людей щеплено проти COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані - 60 590 людей", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

623 мобільні бригади,

1 229 пунктів щеплення;

20 центрів вакцинації.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей, з них отримали 1 дозу – 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Нагадаємо, в Іспанії дозволили ходити на вулицях без масок. Таке рішення прийняли зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в країні та темпами вакцинації населення проти коронавірусу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання