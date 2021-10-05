Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 13 млн щеплень

За добу 4 жовтня провакциновано 100 331 людину.

Станом на 5 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 13 062 838 щеплень.

Про це повідомляє МОЗ.

"100 331 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 51 472 людини, повністю імунізовані - 48 859 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 242 115 людей, з них отримали одну дозу – 7 242 113 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 820 725 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 13 062 838 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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