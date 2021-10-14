Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 14 млн щеплень

За добу 13 жовтня провакциновано 164 387 людей.

Станом на 14 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 14 124 223 щеплення.

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Про це повідомляє МОЗ.

"Понад 14 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні! Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні проти COVID-19 вакциновано 164 387 людей. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 14 124 223 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію від коронавірусу вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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