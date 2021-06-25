Вакцинація від коронавірусу: за минулу добу в Україні зробили рекордну кількість щеплень

Вакцинація від коронавірусу: за минулу добу в Україні зробили рекордну кількість щеплень

За добу 25 червня провакциновано 96 180 людей.

Станом на 25 червня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 2 325 345 осіб. За останню добу зробили рекордну кількість щеплень.

Про це повідомляє МОЗ.

"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні - 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 834 971 людину, з них отримали 1 дозу – 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 325 345 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

656 мобільних бригад

1 200 пунктів щеплення

24 центри вакцинації

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

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В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech - 117 тисяч доз, 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини. Ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня з Київської області. 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї. Цей препарат Україна отримала безкоштовно у рамках механізму COVAX. Партія препарату - це 367 тисяч доз.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. Так, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Наскільки затребувана вакцинація в будні дні

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