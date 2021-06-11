Щеплення вихідного дня: 12-13 червня в Україні працюватимуть понад пів сотні центрів масової вакцинації

Центри відкриються не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах.

Цієї суботи та неділі, 12-13 червня, в Україні працюватимуть вже понад пів сотні центрів масової вакцинації. Ще тиждень тому їх працювало лише 15.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щеплюватимуть вакциною CoronaVac людей, які записалися до листа очікування за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Мобільні бригади працюватимуть на стадіонах, у торговельних центрах, медустановах та інших місцях, які для цього виділяє місцева влада. Бо відкриття таких центрів - саме її ініціатива, кажуть у відомстві.

Тож, якщо охочі щепитися є - радять звертатися до регіональних департаментів МОЗу і запевняють, що вакцини та бригад, які пройшли тренінг для роботи з нею, вистачить на всіх. Поки що вакцинуватимуть у 14 регіонах та Києві. Перевірити, чи є такий центр у вашому місті, можна на сайті МОЗу.

У суботу та неділю центри працюватимуть:

у Дніпропетровській області - 13 центрів (12 у Дніпрі та один у Кривому Розі);

у Львівській області - 8 центрів. З них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області - 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;

у Київській області - 3 центрів. Два у Білій Церкві, один у Броварах;

у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;

у Хмельницькій області - 2 центрів. По одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;

у Тернопільській - 1 центр в Тернополі;

у Рівненській області - 1 центр в Рівному;

у Вінницькій області - 1 центр в Вінниці;

у Кіровоградській області - 1 центр в Кропивницькому;

у Житомирській області - 1 центр в Житомирі;

у Черкаській області - 1 центр в Черкасах;

у Харківській області - 1 центр в Харкові;

у Києві - 1 центр.

Новини України: цими вихідними працюватимуть понад пів сотні центрів масової вакцинації

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