Щеплення вихідного дня: 12-13 червня в Україні працюватимуть понад пів сотні центрів масової вакцинації

Центри відкриються не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах.
Цієї суботи та неділі, 12-13 червня, в Україні працюватимуть вже понад пів сотні центрів масової вакцинації. Ще тиждень тому їх працювало лише 15.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Щеплюватимуть вакциною CoronaVac людей, які записалися до листа очікування за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Мобільні бригади працюватимуть на стадіонах, у торговельних центрах, медустановах та інших місцях, які для цього виділяє місцева влада. Бо відкриття таких центрів - саме її ініціатива, кажуть у відомстві.
Тож, якщо охочі щепитися є - радять звертатися до регіональних департаментів МОЗу і запевняють, що вакцини та бригад, які пройшли тренінг для роботи з нею, вистачить на всіх. Поки що вакцинуватимуть у 14 регіонах та Києві. Перевірити, чи є такий центр у вашому місті, можна на сайті МОЗу.
У суботу та неділю центри працюватимуть:
- у Дніпропетровській області - 13 центрів (12 у Дніпрі та один у Кривому Розі);
- у Львівській області - 8 центрів. З них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;
- у Київській області - 3 центрів. Два у Білій Церкві, один у Броварах;
- у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;
- у Хмельницькій області - 2 центрів. По одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
- у Тернопільській - 1 центр в Тернополі;
- у Рівненській області - 1 центр в Рівному;
- у Вінницькій області - 1 центр в Вінниці;
- у Кіровоградській області - 1 центр в Кропивницькому;
- у Житомирській області - 1 центр в Житомирі;
- у Черкаській області - 1 центр в Черкасах;
- у Харківській області - 1 центр в Харкові;
- у Києві - 1 центр.