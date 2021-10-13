Вакцинацію від коронавірусу та грипу можна робити в один день - імунолог

Вакцинацію від коронавірусу та грипу можна робити в один день - імунолог

Наразі затверджено рекомендацію МОЗ про те, що вакцини від COVID-19 та проти грипу можна поєднувати.

Вакцинуватися від грипу потрібно навіть тим, хто вакцинувався від COVID-19, а щепитися від цих двох інфекційних хвороб можна робити в один день.

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Про це на брифінгу 12 жовтня сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, пише "УНІАН".

"Вакцинуватися від грипу потрібно. Вакцина від COVID-19 абсолютно не захищає від грипу… Якщо ми беремо COVID-19 плюс грип, ризик смерті зростає удвічі. Карантинні, протиепідемічні заходи, звичайно, не на користь поширення грипу, тому ми мали досить таки спокійний сезон 2020-2021 року, але ви прекрасно розумієте, що грип – це сезонна інфекція, і, коли у нас літо, то в Південній півкулі - зима і сезон грипу. Вже ми бачимо, що вірус грипу нікуди не зник з планети, що він є, поширюється і передається, викликає захворювання. Зараз на сто відсотків ніхто не може сказати, наскільки грип себе поведе - смиренно чи буде викликати не менше біди, ніж COVID-19", - сказав він та додав, що наразі затверджено рекомендацію МОЗ про те, що вакцини від COVID-19 та проти грипу можна поєднувати.

"Вже є затверджена МОЗ рекомендація про те, що вакцини проти грипу, на відміну від інших вакцин від інфекційних хвороб, ми можемо вводити в один день з вакциною проти COVID-19 або з будь-яким інтервалом", - наголосив Лапій.

Записатися на вакцинацію від коронавірусу вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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