Вакцинувалися від COVID-19 ще понад 65 тисяч українців: МОЗ оприлюднив оновлену статистику

Вакцинувалися від COVID-19 ще понад 65 тисяч українців: МОЗ оприлюднив оновлену статистику

Бустерну дозу вже зробили понад 599 тисяч українців.

В Україні від початку вакцинальної кампанії станом на 16 лютого проведено загалом 31 251 871 щеплення. За минулу добу зробили щеплення ще 65 805 українців.

Про це свідчать дані МОЗ України.

Згідно зі статистикою, за добу 15 лютого в Україні 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, дві дози – 29 307 осіб, отримали додаткову дозу - 542 людини, бустерну – 17 709 українців.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали – 15 613 183 людини, пройшли повний курс з двох щеплень – 15 014 883 людини, додаткову дозу отримали – 24 747 людей, бустерну дозу вже ввели – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Нагадаємо, в Україні схвалено план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік. Що він передбачає, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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