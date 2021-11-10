Вакцинуйтесь, бо помрете і не зможете читати: волинська бібліотека у Twitter набуває популярності через дотепні меми

Вакцинуйтесь, бо помрете і не зможете читати: волинська бібліотека у Twitter набуває популярності через дотепні меми

Працівники бібліотеки таким чином хочуть популяризувати читання.

У Луцьку бібліотека через соціальні мережі оригінально стимулює місцевих жителів до читання. Так, на акаунті книгозбірні можна прочитати останні новини та жарти.

Про це повідомляє konkurent.ua.

Так, Волинська обласна бібліотека для юнацтва у Twitter менш, ніж за тиждень після реєстрації отримала понад 835 підписників. На сторінці книгозбірні часто публікують актуальні новини, а ще там з'являються дотепні жарти. Зокрема, із закликами вакцинуватись.

Вакцинуйтеся, бо повмираєте і не зможете читати наші книжки — Волинська обласна бібліотека для юнацтва (@Volyn_Youth_Lib) November 8, 2021

Працівниця бібліотеки Іванка Пікула, яка і зареєструвала сторінку книгозбірні у Мережі, розповіла, що працює нещодавно, і її метою є те, щоб популяризувати читання серед людей.

"Хочу розповідати, що в нас діється в бібліотеці, щоб люди могли ознайомлюватися і знати, що ми існуємо та активно працюємо. Хочу також робити трохи розважального контент", - каже Іванка Пікула.

Читайте книжки і розумнішайте — Волинська обласна бібліотека для юнацтва (@Volyn_Youth_Lib) November 5, 2021

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