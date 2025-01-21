Суд забрав квартиру в ексзаступника начальника Полтавського ТЦК: деталі скандалу

В колишнього заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та його матері конфіскували квартиру. Суд стягнув квартиру в дохід держави.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"20 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов САП до родини заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. ВАКС визнав необґрунтованим актив, а саме – квартиру у місті Полтава", - йдеться в повідомленні.

Рішення набирає чинності після закінчення строку подачі апеляції.

Суд не розкрив прізвище відповідача, але, за даними "Української правди", йдеться про полковника Олександра Котюха.

Нагадаємо, колишнього топпосадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання.

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