ВАКС не зміг обрати запобіжний захід Сергію Кузьміних: нардеп забув паспорт

На виході з приміщення суду народний депутат грубо проігнорував спробу вручення йому виклику на допит від співробітників НАБУ.

У понеділок, 7 лютого, Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід народному депутату від “Слуги народу” Сергію Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Ґрати”.

Оскільки у нардепа не було при собі паспорта, а лише депутатське посвідчення, слідчий суддя Олег Ткаченко оголосив, що не має можливості належним чином встановити особу підозрюваного. Судове засідання перенесли на ранок вівторка, 8 лютого.

Покидаючи приміщення суду, Кузьміних заявив, що доводитиме свою невинність. Відкрите проти нього кримінальне провадження він назвав підступами якихось “царків із Житомирської області”.

На виході із суду стався інцидент за участю нардепа та співробітників НАБУ, які намагалися вручити повістку для виклику на допит. Сергій Кузьміних проігнорував цю спробу, порадивши звернутися до свого адвоката. Коли представник бюро перегородив йому шлях біля металошукача, Кузьміних відштовхнув правоохоронця, який упав на підлогу.

Нагадаємо, що народного депутата Сергія Кузьміних оголосили в розшук 3 лютого, оскільки він ігнорував повістки про виклик до органів слідства. Сьогодні Національне антикорупційне бюро повідомило про його затримання.

Наприкінці січня Кузьміних затримали під час отримання 558 тисяч гривень хабаря за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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