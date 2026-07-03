ВАКС обрав запобіжний захід Миколі Тищенку: чи покарають нардепа

Запобіжний захід для Миколи Тищенка

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Вищий антикорупційний суд сьогодні, 3 липня, розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Миколі Тищенку. Прокурори САП попросили обрати Тищенку запобіжний захід у вигляді застави у 19 млн грн, однак захист просив відмовити у задоволенні клопотання взагалі.

ТСН.ua ділиться всіма подробицями, що відомі станом на зараз.

Миколі Тищенку обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Микола Тищенко має 5 днів на внесення застави.

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Зі свого боку, сторона обвинувачення наполягала на арешті парламентаря. Прокурор просив про тримання під вартою з альтернативою застави у понад 19 мільйонів гривень. Захист нардепа закликав суд обрати менш суворий захід. Адвокат наполягав на більш мʼякому запобіжному заході, зокрема, у вигляді порук. Про готовність підтримати колегу заявили й кілька колег по парламенту.

Серед них: нардепи Євген Яковенко, Олег Воронько, Георгій Мазурашу, а також Валерій Гнатенко та Василь Німченко. Взяти Тищенка на поруки також хотів заступник голови ГО ветеранів АТО «Повітряний патруль» Олександр Сутко.

За даними слідства, протиправна діяльність розпочалася минулого року. За словами сторони обвинувачення, у липні 2023 року Тищенко почав активні дії втручання та вимагав 1 мільйон доларів за «розв’язання питання» з кол-центрами.

Наприкінці місяця правоохоронці офіційно висунули претензії депутату. 29 червня НАБУ і САП повідомили про підозру в вимаганні неправомірної вигоди, легалізації грошей та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

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Перед засіданням парламентар виступив із заявою, у якій відкинув обвинувачення на свою адресу.

За словами Тищенка, кримінальне провадження проти нього нібито «сфальсифіковано наркокартелем», в інтересах якого, як стверджує депутат, діє Національне антикорупційне бюро України.

Також перед початком засідання Тищенко почав перераховувати законопроєкти, необхідні для виконання Україною вимог для вступу до ЄС. За словами Тищенка, саме ці законопроєкти посилять НАБУ, яке хоче «узурпувати владу».

Фото: кореспонденти ТСН

Фото: кореспонденти ТСН

Фото: кореспонденти ТСН

Фото: кореспонденти ТСН

Деталі справи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднила подробиці розслідування щодо народного депутата Миколи Тищенка. За даними слідства, з 1 липня 2023 року політик розпочав активне втручання у діяльність нелегальних офісів. Він подавав заяви до поліції, ініціював обшуки та публікував відеоматеріали в мережі. Лише за три тижні серпня депутат залишив 19 повідомлень на лінію «102».

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За версією обвинувачення, цю активність нардеп використовував для вимагання неправомірної вигоди у представників ринку, зокрема у підприємця Левченка. Загальна сума хабарів, яку фігурант озвучив під час переговорів, в еквіваленті перевищує 51 мільйон гривень.

Депутат вимагав як разові виплати за блокування конкретних конкурентів, так і щомісячну «абонплату» за невтручання у роботу підконтрольних об’єктів. Діяльність Тищенка припинилася 23 серпня 2023 року з незалежних від нього обставин, тому гроші він отримати не встиг.

Свідок Андрій Ляшок під час допиту підтвердив факти знайомства з політиком та передачі йому значних сум готівки під виглядом благодійної допомоги у 2022 році. Інший свідок надав слідству записи телефонних розмов із нардепом, де той, користуючись статусом члена ТСК, пропонував «розв’язувати питання» з силовиками та судами за завуальовані суми: «один большой» ($1 млн), «50 евреев» (€50 тис.) чи «50 цветов» ($50 тис.).

Микола Тищенко, згідно зі свідченнями Ляшка, вихвалявся, що може припинити діяльність «будь-якого кол-центру». А за наявності коштів Тищенко зможе створити свій батальйон, який зможе змінити ринок кол-центрів по всіх країні.

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«Якщо все вийде, всі будуть задоволені і буде розуміння, то побудуємо цілий батальйон і по всій країні вичистимо. Я збудую спеціальне ДФТГ. І просто треба буде фінансувати ДФТГ. Десь приблизно у нас є 300-400 людей», — казав народний депутат.

В іншому фрагменті розмов, докази яких Ляшко добровільно передав НАБУ, йшлося про те, що Тищенко заявляв, що йому «необхідна медійна підтримка» і він використовуватиме ТСК, аби все налагодити.

«Потрібна велика константа, щоб закрити очі всім. Дуже високі ставки. Якщо хтось дізнається, я вдам, що нічого не знаю», — казав Тищенко.

Також на записах розмов Тищенко згадував про Малюка — ймовірно, ексочільника СБУ, та Семінського — ймовірно, нардепа від «Слуги народу».

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Попередні справи Миколи Тищенка

Нагадаємо, народному депутату Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку інкримінують незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень через скандальний інцидент, що стався влітку 2024 у середмісті Дніпра.

Тоді за вказівкою нардепа група невідомих у формі та балаклавах затримала й побила колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазоху, який гуляв із немовлям у візочку і лише запитав про відсутність розпізнавальних знаків на їхньому одязі. Потерпілий ветеран вимагає суворого покарання для винних і наполягає на відправленні Тищенка до СІЗО.

У межах цієї справи суди Дніпра неодноразово переглядали запобіжні заходи для обвинувачених. Після початкового цілодобового домашнього арешту, призначеного в січні 2025, обмеження поступово пом’якшували: спочатку до липня тривав нічний домашній арешт, а згодом, на засіданні 9 жовтня у Шевченківському райсуді, його замінили на особисте зобов’язання терміном до 9 грудня.

Це рішення скасувало цілодобовий контроль за пересуванням підозрюваних, наклавши на них лише обов’язки не спілкуватися зі свідками та не залишати місце проживання.

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Чергове засідання у справі розпочалося у лютому 2025, у Бабушкінському районному суді Дніпра, де планувалося дослідити протокол та відеозапис обшуку у квартирі нардепа. Богдан Писаренко прибув до зали суду особисто, тоді як Микола Тищенко, який раніше обурювався через призначення засідання на «день закоханих», не з’явився, пояснивши це необхідністю «працювати у Верховній Раді», та долучився до слухання через відеозв’язок.

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