ВАКС обрав запобіжний захід для Галущенка: що вирішив суд щодо резонансної справи "Мідас"

Герман Галущенко / © Суспільне

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому міністру юстиції та енергетики Герману Галущенку. Суд відправив ексміністра під варту строком на 60 днів. Альтернативою суд визначив заставу у 200 млн грн.

Раніше повідомлялось, що САП звернеться до суду з клопотанням про заставу в 425 млн грн для ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Водночас Галущенко до початку засідання повідомив, що не має коштів для внесення застави і не має знайомих, які могли б зробити це за нього.

Герман Галущенко у залі суда. / © ТСН

Напередодні ексурядовцю повідомили про підозру в межах резонансного провадження "Мідас". Слідство вважає його причетним до легалізації коштів та участі в організованій злочинній групі, пов’язаній із корупційними схемами в енергетичному секторі.

У ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати за межі України. Його зняли з потяга та доправили до слідчих. За даними правоохоронців, справа "Мідас" стосується розкрадання коштів державного підприємства "Енергоатом".

Що відомо про справу "Мідас"

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, у межах якої фігурує колишній міністр енергетики (2021–2025 років).

За версією слідства, 2021 року за кордоном створили інвестиційний фонд, через який відмивали кошти, отримані злочинним шляхом. Серед "інвесторів", за даними правоохоронців, була родина підозрюваного. Для маскування походження грошей використовували офшорні компанії та трастові структури, кошти заводили на рахунки у швейцарських банках, частину — видавали готівкою або переказували родичам у Швейцарії.

Слідство також вказує на використання криптовалюти та псевдоінвестиційних інструментів. Загальна сума коштів, які могли бути відмиті через ці механізми, сягає мільйонів доларів. У межах операції "Мідас" підозри оголосили сімом особам.