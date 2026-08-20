ВАКС обирає запобіжний захід Микитасю у справі "Мідас": арешт або рекордна застава

Максим Микитась / © Укрінформ

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Вищий антикорупційний суд у четвер, 20 серпня, розпочав розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який є одним із фігурантів нового розслідування НАБУ і САП, пов’язаного зі справою «Мідас».

Про це із зали суду повідомляє кореспондент ТСН.

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За попередньою інформацією, прокурор САП клопотатиме про взяття Микитася під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

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Водночас сторона захисту звернулася до суду з проханням перенести продовження розгляду на п’ятницю, 21 серпня, пояснивши це тим, що текст клопотання адвокати отримали лише напередодні о 22:30 і не встигли повністю ознайомитися з матеріалами.

«Ніч важка», — так представник захисту пояснив необхідність додаткового часу для підготовки.

Попри це судове засідання продовжилося, а ВАКС розпочав розгляд аргументів сторін щодо запобіжного заходу.

Подробиці справи

Як повідомив кореспондент ТСН, нове кримінальне провадження стосується ймовірної схеми збору та легалізації коштів для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Саме в межах цього розслідування прокурор САП під час засідання перерахував осіб, які згадуються у матеріалах справи.

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Серед них — колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, генеральний директор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, чинний народний депутат Вадим Столар, бізнесмен Василь Астіон, а також колишні керівники державного «Сенс Банку» Микола Гладищенко та Олег Ступак і начальниця департаменту банку Людмила Снігур.

Також у переліку фігурують люди, пов’язані з Максимом Микитасем: його підлеглий Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, водій Єгор Меркулов та охоронець Олександр Остапенко.

П’ята підозра від НАБУ і САП

Для Максима Микитася це вже п’ята підозра, вручена детективами НАБУ та прокурорами САП. Три кримінальні провадження, у яких колишній парламентар має статус підозрюваного, вже перебувають на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Наразі суд вирішує питання про запобіжний захід у новій справі, а розгляд клопотання прокурора триває.

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Нагадаємо, у середу, 19 серпня, колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій вручили підозру у межах розслідування справи про легалізацію коштів, якою займаються НАБУ і САП.

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