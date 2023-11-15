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ВАКС переніс розгляд апеляції у справі Коломойського: яка причина

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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ВАКС переніс розгляд апеляції у справі Коломойського: яка причина

Ігор Коломойський / Фото: Getty Images

Бізнесмена не привезли до суду через брак часу на виконання його вимоги.

Апеляційна палата ВАКС перенесла судове засідання щодо розгляду апеляції адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності.

Про це стало відомо з онлайнтрансляції судового засідання 15 листопада.

Про перенесення засідання клопотали адвокати Коломойського. Усе тому, що їхнього підзахисного де привезли до суду.

"З урахуванням того, що Коломойський Ігор Валерійович виявив бажання брати участь у судовому засіданні, і того, що час, необхідний для виконання цієї вимоги, був недостатній, тому просимо відкласти сьогоднішнє судове засідання", – сказав один з адвокатів бізнесмена.

Суд задовольнив клопотання захисників Коломойського і відклав засідання на 17 листопада на 9:30 год.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Апеляція у справі Коломойського — наживо

Зауважимо, на цьому засіданні суд мав розглянути апеляцію Коломойського на ухвалу ВАКС від 24 жовтня у справі № 991/9378/23 про повернення скарги бізнесмена на бездіяльність генпрокурора та постанову прокурора від 13 жовтня про відмову у задоволенні клопотання щодо зміни підслідності.

Нагадаємо, Коломойський перебуває під вартою з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн у справі за підозрою в шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні коштами "ПриватБанку" у розмірі 5,8 млрд грн. 27 жовтня суд подовжив бізнесмену термін тримання під вартою до 2 січня.

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Дата публікації
Перегляди
54
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