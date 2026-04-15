ВАКС подовжив арешт Галущенка: скільки сидітиме у СІЗО фігурант справи "Мідас"

Фото: Герман Галущенко / © Getty Images

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенко продовжили арешт. Розмір застави залишили без змін — він має внести 200 млн грн, якщо хоче вийти з СІЗО.

Про це повідомила пресслужба ВАКС для РБК-Україна.

Герману Галущенку продовжили арешт: що відомо

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Галущенку ще на два місяці у межах справи «Мідас». Суд продовжив термін тримання під вартою Германа Галущенка до 14 червня 2026 року.

Він може вийти під заставу, якщо заплатить 200 млн гривень. Розмір застави попереднього разу зменшили щонайменше двічі — з 425 мільйонів гривень.

Галущенка затримали у ніч на 15 лютого під час спроби перетнути український кордон. Його зняли з потяга на запит НАБУ та САП.

16 лютого Галущенко отримав підозру — за можливу участь у схемі легалізації капіталів через офшори та родинний інвестиційний фонд.

За час перебування на посаді Галущенко разом з іншими учасниками схеми могли отримати 112 млн доларів готівкою. Частину коштів встигли легалізувати.

Що відомо про справу Галущенка

Нагадаємо, на початку березня прокурори заявили про відсутність доказів прямих розмов колишнього міністра енергетики Галущенка з іншими учасниками злочинної організації.

«Ми підтверджуємо той факт, що прямих розмов там, де було б зафіксовано спілкування Галущенка з іншими співучасниками злочинної організації, де безпосередньо йде мова про факти вчинення злочинів Галущенком — немає», — заявив прокурор під час засідання.

Раніше у НАБУ не змогли належно обґрунтувати підозру Галущенку. Стало відомо про плутанину з позивними тощо.

Перед цим Герман Галущенко заявив про непосильну заставу. Він повідомив, що не зможе сплатити заставу 425 млн грн.

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці. За версією слідства, організатором схеми є бізнесмен Тимур Міндіч. За версіями слідчих, Галущенко легалізовував кошти зі схеми через довірених осіб, офшори, інвестиційні фонди та інші фінансові інструменти.