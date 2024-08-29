Родина голови АМКУ "заробила" 300 тисяч доларів на малини: Кириленко – на суді

Родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка "заробила" 300 тисяч доларів США на продажі малини.

Зокрема такою версією голова АМКУ виправдовував наявність непояснюваних 56 млн статків (включно з сімома квартирами загальною площею понад 700 м.кв.).

Що передувало

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення не брати голову АМКУ Павла Кириленка під варту, встановивши йому заставу у 30 млн гривень. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК – ред.).

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У разі внесення застави Кириленко повинен дотримуватися певних обов’язків, зокрема здати закордонні паспорти, не покидати Київ та утриматися від спілкування з визначеними в ухвалі свідками.

Суддя зазначив, що матеріали не містять доказів того, що він може внести заставу в 121 млн грн. Крім того, на думку судді Воронька, тримання під вартою – це крайній засіб, а «зараз не 37-й рік, засідання НКВС».

Однак навіть таке рішення Воронька свідчить про обґрунтованість підозри.

Нагадуємо, що Голову АМКУ підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За версією слідства, Кириленко, обіймаючи впродовж 2020-2023 років посаду очільника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна. При цьому все майно він переписував на родичів своєї дружини. Загальна вартість активів – 61,7 млн грн. Зазначимо, що ані у Кириленка з дружиною, ані у родичів таких грошей не було.

Серед такого майна:

сім квартир в елітних житлових комплексах у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратів;

будинок на понад 220 квадратів та 2 земельні ділянки під Києвом;

два гаражних бокси;

шість машиномісць;

три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадрати;

автомобіль ВМW Х3.

Антикорупційна прокуратура вже повідомила про те, що не погоджується з таким рішенням і буде подавати апеляцію.

Наведемо деякі деталі справи, які стали відомі під час судових засідань.

Майно родичів Кириленка

У квітні 2020 року тесть Кириленка Олександр Матієнко придбав земельну ділянку в котеджному містечку на Київщині та двоповерховий будинок за явно заниженою ціною у 4 млн грн. Через рік він придбав ще одну земельну ділянку за 1,8 млн грн.

Вже в березні 2023 року теща Кириленка Наталія Матієнко придбала ще дві квартири в житловому комплексі в одному з районів столиці, які обійшлись їй у понад 9,5 млн грн.

Також вони придбали квартири та паркомісця в Ужгороді за явно заниженою вартістю та низку інших об’єктів нерухомості.

Крім того, 77-річна бабуся дружини Кириленка Альбіна Вінникова у 2020 році придбала за 265 тисяч доларів квартиру на 190 квадратів у столичному районі. У травні 2023 року вона придбала нежитлове приміщення за майже 12 млн грн і в цей же день подарувала це приміщення своїй дочці, тещі Кириленка – Наталії Матієнко.

У заяві щодо джерела походження коштів вона зазначила, що придбала цю нерухомість нібито за гроші від продажу акцій концерну “Стирол”. Мовляв, продала акції за 40 тисяч доларів та реінвестовувала їх пізніше. При цьому в 90-х та 2000-х у родини дружини Кириленка були значні витрати.

Цікаво, що в деяких випадках саме дружина Кириленка Алла перша дзвонила продавцям нерухомості та цікавилась купівлею. Вона також оглядала майже всі об’єкти нерухомості зі своїми батьками, була присутня при укладанні більшості угод у нотаріуса. Разом зі своєю матір’ю Алла Кириленко супроводжувала бабусю, при тому, що вона приміщення не оглядала, а з’явилась лише на підписання договору.

Алла Кириленко попереджала продавця квартири, яку було оформлено на бабусю, що квартиру будуть записувати на іншу людину. Крім того, під час допиту продавця цієї квартири він повідомив, що Алла говорила про те, що їй потрібен буде час, щоб зібрати 265 тисяч доларів.

Водночас, за версією захисту, Альбіна Вінникова приїхала до Києва з тимчасово окупованих територій вже зі своїми грошима, які в неї з’явились ще в 90-х роках і до цього лежали без діла.

Під час купівлі однієї з квартир в Києві дружина Кириленка питала особу, яка займалась продажем квартир, чи можна оформити квартиру так, що вона, нібито, продавалась на вторинному ринку. У такому випадку можна було б розраховуватись готівкою у нотаріуса, на що особа порадила “більш клієнтоорієнтований банк”, який вимагає менше довідок у клієнтів.

7 серпня 2024 року детектив допитав нотаріуса в Ужгороді щодо перереєстрації майна з тещі на тестя. Цей договір було укладено менше ніж через 2 тижні після того, як детективи отримали доступ до документів нотаріуса. Нотаріус повідомила, що не може нічого сказати з приводу цього договору, оскільки обмежена нотаріальною таємницею.

З протоколу допиту представника забудовника, який побудував ЖК Residence Park в Ужгороді, стало відомо ще декілька деталей.

У серпні 2022 року йому зателефонувала жінка на ім’я Алла і повідомила, що приїдуть її батьки з приводу оформлення двох квартир, а також двох паркомісць. Невдовзі після дзвінка приїхали тесть і теща Кириленка і оформили купівлю майнових прав на квартири і паркомісця.

Під час обшуку в квартирі Кириленка було знайдено ключ від автомобіля BMW X3, зв’язку ключів від трьох квартир (за поясненням дружини Кириленка, це зв’язка ключів її матері від квартир в Ужгороді). При цьому Кириленку інкримінується набуття у власність лише двох квартир Ужгороді, тоді як право власності на інші квартири зареєстровано на інших осіб. У зв’язку з цим обвинувачення переконане, що є і інші об’єкти, які зареєстровані не на родичів. Наразі тривають заходи, щодо встановлення такого майна.

За версією захисту, ці гроші вони збирали протягом всього свого життя, інвестуючи та ведучи бізнес. При цьому майно вони почали купувати після того, як Кириленко став головою Донецької обласної адміністрації.

Крім того, в березні 2023 року Кириленки планували купити BMW Х5, який з невідомих причин так і не був придбаний. Також прокурор впевнена, що існує інше майно, яке не було знайдене.

Екссуддя Печерського суду консультувала з приводу спотворення та штучного створення доказів

Під час судового засідання прокурор повідомила, що на вилученому телефоні екссудді Печерського райсуду Києва Віти Бортницької було листування, яке містило файли від невідомої людини щодо обставин цього кримінального провадження, а також довідки, у яких ймовірно містився план приховування вчинення злочину, побудова версій, які будуть краще звучати.

Таке листування було через декілька тижнів після виходу розслідування “Схем” та відкриття провадження антикорупційними органами. Ймовірно, Кириленко консультувався з суддею щодо дій, які необхідно вчинити.

Зокрема прокурор зачитала проєкт пояснень, які має надавати тесть Кириленка Олександр Матієнко, в яких зазначалось: “Орендував квартиру на столичній Оболоні, в квітні 2020 купили квартиру… В травні 2020 купили будинок в селі Хотянівка… Щодо вартості будівлі, те що він був напівзруйнований (будинку на той момент було більше ніж 8 років)… Через деякий час купили ділянку в Хотянівці, щоб перепродати та отримати прибуток..

У 2021 році вирішили придбати нерухомість в Оболонському районі Києва з метою отримання прибутку, грошові кошти на придбання вищевказаного майна були взяті в борг у мого знайомого”.

Також у листуванні з суддею містився файл “необхідні документи”. Там був пункт “особи, які могли надати позику для здійснення інвестування чи придбання об’єктів інвестування”, тобто на момент складання цього документу ніхто позику не надавав.

Тут варто додати, що жодної інформації щодо запозичень до цих рекомендацій не звучало. Це підтвердила прокурор на засіданні. Крім того, у червні 2024 року теща Кириленка питала номер позикодавця, що також свідчить, що до 2024 вони навіть не знали позикодавця.

Крім того, в листуванні з суддею містився файл з такими “рекомендаціями”:

Дружина, тесть, теща – змінити мобільні телефони на іРhone останній, встановивши подвійну аутентифікацію;

Змінити номера телефонів на інші;

Промоніторити та витягнути з електронної пошти усі повідомлення для їх аналізу на ризики;

Електронну пошту почистити шляхом видалення файлів після чого видалити електронну адресу;

Особливу увагу приділити інформації щодо купівлі продажу нерухомості, файлів, що містять інформацію про їх вартість, пересилання квитанцій, опис майна, обставини з яких можна дійти висновку про їх дійсну вартість або надання знижки ціни меншої за ринкову;

Визначитись з колом осіб, хто може дати свідчення органу досудового розслідування, щодо приховання дійсної ринкової ціни при придбанні об’єктів нерухомості…”

На підтвердження того, що це було листування саме з Кириленком, свідчить також те, що під час обшуку в його будинку було віднайдено майже такі самі рекомендації, тільки написані від руки.

Важливо зазначити, що суддя Бортницька не вперше “консультує” фігурантів кримінальних проваджень. Вона також фігурувала у кейсі забудовника Сергія Копистири, якого звинувачують у спробі підкупу тодішнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Копистира зустрічався з Бортницькою та передавав їй довідку з деталями розслідування щодо себе, а також даними про інші справи, зокрема ті, які розглядав Печерський суд. Сама Бортницька під час допиту підтвердила факт зустрічі з Копистирою. Але за її словами, останній просто розповів загальні деталі справи, щоб дізнатися її бачення, а ті довідки вона нібито навіть не читала.

Бортницька – суддя Майдану, яка під час подій Революції Гідності кинула за ґрати двох активістів. Громадська рада доброчесності визнала її недоброчесною, але це не завадило Бортницькій ще кілька років бути суддею, а потім успішно піти у відставку із вихідною допомогою у понад 400 тисяч грн та довічним грошовим утриманням.

Договір позики

Тесть Кириленка стверджував, що для купівлі елітної нерухомості в Києві він взяв позику в 800 тисяч доларів, не задекларувавши її. Хоча, до прикладу, позику іншій особі він задекларував. Крім того, теща до середини 2024 року навіть не мала номер людини, яка позичила їм таку суму. Те, що до квітня 2024 року такого договору не було, підтверджують рекомендації, віднайдені у судді Бортницької.

Під час допиту тестя Кириленка він пояснив походження своїх коштів так, що у 1991 році у Матієнка залишився спадок, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток він мав з обмінників. Після того, як сім’я переїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали і вони з сім’єю придбали чотири квартири та чотири паркомісця у новобудові.

За його словами, все купили за гроші, зароблені ним та дружиною. Якщо вірити цій версії, тільки на торгівлі малиною Матієнко заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді.

Захист Кириленка, у свою чергу, стверджував, що підозра необґрунтована, все майно родичі купляли за свої або запозичені гроші. А нові iPhone вони придбали, бо хтось, нібито, намагався зламати їхні телефони.

Що відомо про біографію Павла Кириленка

Нагадаємо, що Павло Кириленко 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Потім чотири роки керував Донецькою обласною військовою адміністрацією – від 5 липня 2019 до 5 вересня 2023 року. 6 вересня 2023 року був призначений головою Антимонопольного комітету.

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