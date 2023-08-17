ВАКС визнав нардепа Герасимова винним у недекларуванні вілли в Іспанії, але звільнив від відповідальності

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата партії “Європейська Солідарність” Артура Герасимова у недекларуванні майна за 2020 рік. За вироком суду йому призначили 51 тис. гривень штрафу із позбавленням права обіймати певні посади на один рік. Також з нардепа стягнули 55 тис. гривень за проведення експертизи.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Однак через те, що термін давності справи сплив, Герасимова звільнили від покарання.

"САП спершу теж кваліфікувала дії нардепа як проступок за ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), однак згодом слідство отримало нову експертизу вартості незадекларованого будинку і кваліфікацію змінили на ч.2 ст.366-2 КК України, строк давності за якою ще не пройшов", - йдеться у повідомленні Центру.

САП стверджує, що Герасимов не задекларував двоповерховий будинок та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими він володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість депутат придбав ще у 2013 році за 190 тисяч євро.

Версія захисту полягала в тому, що майно належить не Герасимову, а його матері. Сам нардеп не заперечує, що дійсно купив з дружиною будинок ще у 2013 році, щоб їздити туди відпочивати. За декілька місяців нардеп подарував будинок матері на підставі договору дарування.

За словами Герасимова, будинок довелося подарувати через те, що у 2011-2013 роках була дуже напружена політична ситуація і Герасимов мав багато контактів з представниками опозиції, які розповіли йому про ризики. Через це він усі свої активи переписав на батьків.

Водночас дарування іспанської нерухомості нібито відбувалося не за іспанським законодавством, а за англійським правом. Тому нотаріального посвідчення договору ніхто не зробив, а свій примірник договору Герасимов десь загубив.

Прокурор стверджувала, що договір дарування взагалі не укладався і його копію було створено пізніше для уникнення відповідальності. В іспанському реєстрі власником будинку нібито досі є Герасимов та його дружина.

Зазначимо, що вирок протягом 30 днів може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.

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