ВАКС взяв під варту Пашинського і призначив заставу у понад 272 млн грн: у НАБУ оприлюднили важливі факти (відео)

У НАБУ зібрали деякі факти, що свідчать про обґрунтованість обраного запобіжного заходу Сергію Пашинському.
Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього народного депутата, в.о. глави Адміністрації президента України та керівника одного з комітетів Верховної Ради України Сергія Пашинського.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України. Водночас у НАБУ зібрали деякі факти, що свідчать про обґрунтованість обраного запобіжного заходу.
Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн: відео+схема
12 лютого 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні" зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому топпосадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.
Надалі держпідприємство під приводом "вимушеності продажу" у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, становить 967 млн грн.
Про підозру наразі повідомили шістьом особам:
- колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;
- підприємцю, співорганізатору ЗО;
- ексдиректору державного підприємства;
- ексзаступнику директора державного підприємства;
- менеджеру державного підприємства;
- керівнику приватного товариства.
Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.
Заходи, спрямовані на встановлення повного розміру збитків, а також інших причетних осіб, у тому числі топпосадовців, тривають.
Подробиці вчинення злочину – у відео:
Нагадаємо, раніше Пашинський відреагував на обвинувачення, він уточнив, що йдеться про підозру за так зване "розкрадання" палива компанії "Роснефть", яким в інтересах росіян торгував зрадник олігарх Сергій Курченко. За словами екснардепа, все "розкрадання" полягало в конфіскації цього палива та передавання його на потреби ЗСУ. Звинувачення на свою адресу Пашинський відкинув.
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