Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата України, соратника президента-втікача Віктора Януковича, який фігурує у справі щодо легалізації незаконно отриманих активів.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також «РБК Україна» називає ім’я Юрія Іванющенка.

Рішення ухвалив суддя Андрій Біцюк, задовольнивши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Клопотання задовольнити. Обрати стосовно Іванющенка Юрія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — оголосив суддя.

Згідно з ухвалою суду, після затримання Іванющенка має бути доставлено до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу.

У чому підозрюють екснардепа

Відомо, що колишнього депутата від забороненої «Партії регіонів» Іванющенка підозрюють у заволодінні 18 га землі під Києвом вартістю понад 160 млн грн.

Слідство вважає організаторами оборудки Юрія Іванющенка та співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владу Молчанову.

Адвокати Юрія Іванющенка одразу після оголошення рішення заявили про незгоду з ним та намір оскаржити ухвалу до Апеляційної палати ВАКС. Повний текст рішення буде оголошено 20 жовтня.

Напередодні захист активно виступав проти клопотання САП, стверджуючи, що Іванющенко не набув статусу підозрюваного через низку процесуальних порушень з боку слідства. Адвокати наполягали, що Іванющенко ще від 2014 року проживає у Франції.

Прокурор також повідомив, що обвинувачення будується на «непрямих доказах» причетності Іванющенка до інкримінованого злочину.

Нагадаємо, соратник президента-втікача Віктора Януковича Юрій Іванющенко, відомий у бізнесових колах як «Юра Єнакієвський» (Юрій Іванющенко) не наслідував прикладу свого товариша і замість РФ втік на Лазуровий берег. За інформацією ЗМІ, Іванющенко періодично курсує між Москвою, Дубаєм та Монако.