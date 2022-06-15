Валентина Хамайко про те, чому з чотирма маленькими дітьми не поїхала з України: "Я лейтенант запасу"

Ведуча "Сніданок. Вихідний" на 1+1 Валентина Хамайко від самого початку повномасштабного вторгнення РФ до України нікуди не емігрувала, а залишилася в Україні з чотирма дітьми і чоловіком.

Валентина Хамайко разом із сім'єю живе під Києвом у приватному будинку недалеко від Ірпеня і Бучі. І хоча в їхнє село російська армія не входила, весь березень вони жили в безпосередній близькості від місця бойових дій. Чому одразу не поїхала з країни, ведуча так пояснює:

"Я відчувала свою відповідальність перед країною, не хотіла її залишати. Я – медик, лейтенант запасу і зараз, до речі, відновлюю свій військовий квиток. Я дуже сподівалася на наші ЗСУ. Я була серед тих, хто розумів, що Росія здатна на все, але навіть у мене в голові не було думок, що вони почнуть зрівнювати наші місця з землею. Росіяни воюють не з військовими, а населенням, просто знищуючи людей. Це геноцид і цього я не очікувала!" – сказала Хамайко, пишуть "Факти".

Валентина Хамайко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На запитання, чому багатодітна мама вирішила залишитися з дітьми в Україні, вона відповіла:

"Я не звикла тікати від ситуацій, а намагаюся їх вирішувати. У мене була і відповідальність перед колегами на роботі – я не могла просто розвернутись і втекти. Я просто намагалася бути корисною на роботі і тримати спокій", - пояснила ведуча.

Але все ж таки згодом Хамайко вирішила відправити двох старших дітей – дочку Соломію та сина Михайла до своєї сестри у Відень. А сама залишилась з двома молодшими – Мирославою та Андрієм і чоловіком.

Валентина Хамайко з родиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Перші тижні я проводила багато часу на кухні, бо займалася харчуванням хлопців з самооборони. Продуктів було достатньо – у нас своя ферма, є сир і молоко. Ще до першого червня обіднє молоко ми вивозили в село і роздавали тим, кому воно потрібне. Чоловік допомагав військовим, яких у нас було достатньо за периметром - завдання для нього були завжди", - каже Валентина.

Попри те, що бойові дії на Київщині закінчилися, зараз телеведуча не почувається у цілковитій безпеці.

"Нещодавно зловила себе на думці, що моя нервова система стала абсолютно не стабільна. Я можу розплакатися, зірватися з будь-якого приводу. Якщо раніше я була, такою, стабільною всередині людиною, то зараз цієї стабільності немає. Мені трохи стало легше, коли додому повернулися діти і над головою не літають ракети, у нас не стріляє артилерія і вночі я можу спати. Але, коли нещодавно у нас була гроза, я зрозуміла, що досі не стабільна. Від грому і блискавки я почала знову кричати, що по нам стріляють. Це було повторення тих жахів березня. Тому зараз я просто втратила почуття впевненості".

Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Валентина Хамайко вважає, що попри труднощі, українцям треба бути сильними. Україна вистоїть, переможе у цій війні і стане ще сильнішою.

"Я вважаю, що війна – це щеплення для всіх нас – нашого покоління, дітей – від штучної любові до всього російського. Це важка, болюча вакцинація. Але ми її пройдемо і підемо далі. Я готую своїх дітей до того, що вони всі, як в Ізраїлі, будуть служити в армії і вміти володіти зброєю. Ми не повинні боятися, а бути готовим. Завжди…".

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