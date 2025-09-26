Реклама

Від початку вторгнення фонд "Надія" зосередився на забезпеченні лікарень критично важливим обладнанням. Серед переданого — апарати МРТ, КТ, штучні нирки, гастро- та колоноскопи, УЗД і рентген-апарати, монітори пацієнтів. Таку допомогу отримали лікарні Краматорська, Павлограда, Покровська, Петропавлівки, Торецька, лікарня імені Мечникова, а також стабілізаційні пункти, військові госпіталі та інститути по всій Україні.

Для порятунку життів поранених військових та цивільних громадян налагоджене постачання апаратів EasyPulse швейцарського виробника Schiller. Від початку повномасштабної війни фонд спільно з Валерієм Дубілем та Олексієм Омельяненком передали понад 200 таких пристроїв. EasyPulse автоматично проводить серцево-легеневу реанімацію в будь-яких умовах —

Регулярна допомога надходить і Силам оборони України — загалом від початку війни це тисячі одиниць різного обладнання і техніки. Найбільший пріоритет — системи радіоелектронної боротьби. Військові підрозділи отримали понад 300 сучасних РЕБів з імерсійним охолодженням і широким діапазоном частот. Вони прикривають логістику від атак ворожих FPV-дронів, захищають медичний транспорт і евакуаційні групи, рятують життя бійців. Окрім РЕБів, на передову передано тисячі безпілотників, станції управління БПЛА, Starlink-термінали, генератори та потужні зарядні станції, автомобілі, тепловізори, шоломи з камерами, комп’ютерну техніку, маскувальні сітки та інше обладнання для захисту позицій.

"Коли військові дякують за генератори — бо це світло під час обстрілів, або за Starlink — бо це зв’язок, без якого немає координації, я розумію, що ми робимо правильну справу. Але військові також говорять про інше: для частини суспільства війна ніби вже закінчилася. Допомоги стало менше, уваги до потреб фронту теж менше. Для нас же війна триває. І поки наші захисники стоять на передовій — ми будемо поруч із ними", — зазначає Валерій Дубіль.

Допомога від фонду "Надія", Валерія Дубіля та Олексія Омельяненка регулярно доставляється на найгарячіші напрямки — Запорізький, Донецький, Сумський, Харківський та Херсонський, у підрозділи Головного управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова, Державної прикордонної служби України, бойові підрозділи Національної поліції, Нацгвардії та Збройних сил України.