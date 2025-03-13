Валерій Залужний готує нову книжку про війну: коли вона вийде

Одним із центральних сюжетів стане оборона Києва у 2022 році, однак це не буде мемуар, а радше хроніка подій.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що у вересні 2025 року вийде його нова книга, яка стане другою частиною трилогії та продовженням "Моєї війни".

Про це він розповів під час Лондонського книжкового ярмарку, передає Hromadske.

Книги Валерія Залужного. / Фото: Hromadske.tv

За словами Залужного, у книзі викладатимуться лише факти та ключові події без суб’єктивних оцінок чи емоцій. Одним із центральних сюжетів стане оборона Києва у 2022 році, однак це не буде мемуар, а радше хроніка подій.

"Я не люблю мемуари. Хочу просто викласти факти такими, якими вони є, адже одного дня вони стануть частиною історії", – пояснив він.

Також Залужний зазначив, що робота дипломатом дає йому трохи більше часу для написання книг, ніж служба у війську. Усі тексти він створює від руки, а згодом їх опрацьовує і редагує його дружина.

Під час Лондонського книжкового ярмарку Залужний отримав у подарунок видання українських авторів. Цього року на заході попри війну були представлені 13 українських видавництв, деякі з яких продовжують працювати в умовах бойових дій.

Раніше Валерій Залужний заявив, що на нинішньому етапі війни з Росією кількість втрат української армії критичний. Ситуація не краща і країні агресорці.