Валерій Залужний вийшов на зв'язок з Лондона і замилував романтичним фото з дружиною

Посол у Великій Британії повідомив про важливе свято в його родині.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний вийшов на зв'язок з Лондона.

У своєму Facebook він повідомив про важливе свято в його родині. Дружина Валерія Залужного – Олена – святкує день народження. Тож, посол опублікував їхнє рідкісне фото. Щоправда, як зазначив Залужний, насправді рідкісні ті знімки, де його обраниця зображена сама, адже здебільшого вони позують перед камерою разом.

Окрім того, посол зазначив, що просто не уявляє свого життя без Олени, та подякував коханій за роки, що вона поруч, хоч як би складно їй не було.

Валерій Залужний з дружиною / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

"Переглянувши наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ: у тебе зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише декілька знімків, де ти маєш зовсім незвичний вигляд. Лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Складно навіть уявити, як склалося б моє життя без тебе і наскільки складно тобі було завжди бути поруч. Кохаю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З днем народження", - адресував дружині посол.

Нагадаємо, тривалий час Валерій Залужний не з'являвся у Мережі. Нещодавно ж з'явилося фото посла, де можна побачити, який зараз він має вигляд.

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