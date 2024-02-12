Валерій Залужний показався з дружиною в бронежилетах на полі й зворушив Мережу

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потішив шанувальників фото з дружиною Оленою.

Так, на своїй Facebook-сторінці військовослужбовець показав світлину з Оленою, де на тлі поля вони позують у військовій формі та бронежилетах. Валерій ніжно обіймає свою кохану однією рукою за плечі, а Олена пригортається до нього. І разом вони щиро усміхаються.

Валерій Залужний із дружиною / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

До слова, під публікацією зібралося чимало прихильників, які зчинили фурор у Мережі. Зокрема, вони залишили неймовірну кількість теплих слів і побажань. Юзери вкотре висловили свій захват від стосунків подружжя. Втім, сам генерал не став додавати до фото жодних підписів.

Найкращі! Любимо, поважаємо, шануємо! Разом до Перемоги!

Разом назавжди! Народна любов з вами!

Дякую! Гарна родина! Світлі люди!

Взірцева пара! Надихаєте. Щастя на довгі літа!

Нагадаємо, нещодавно підтримати ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під час отримання важливої нагороди від Президента прийшла його дружина. Так, Олена захопила стриманим образом під час церемонії у Маріїнському палаці.

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