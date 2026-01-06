ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
518
2 хв

"Валіза з екскрементами": в МЗС України нагадали Росії про її "зони впливу"

Речник МЗС назвав ілюзорними сподівання Москви на розподіл світу за домовленістю з Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Георгій Тихий

Георгій Тихий / © МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на поширену у ЗМІ інформацію про плани Москви повернутися до політики розподілу світу на зони впливу. Коментуючи заяви російських джерел, дипломат поставив під сумнів реальні можливості Кремля контролювати будь-які території поза межами безпосереднього оточення російського диктатора.

Про це він заявив у мережі Х.

Георгій Тихий іронічно зауважив, що російська сторона надто переймається питаннями глобального домінування, забуваючи про власну вразливість.

«Цікаво, де були кордони їхньої зони впливу, коли банда Пригожина рушила на Москву, змусивши їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою з екскрементами Путіна. І досі обмежується», — заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Приводом для такої заяви стала публікація агентства Reuters. Посилаючись на власні джерела в Москві, видання повідомило, що Кремль намагається знайти позитивні сторони у затриманні президента Венесуели Ніколаса Мадуро спецслужбами США.

Хоча втрата ключового союзника в Латинській Америці стала ударом для РФ, російські посадовці сподіваються, що адміністрація Дональда Трампа нібито може погодитися на глобальну угоду про розмежування сфер інтересів між великими державами.

Нагадаємо, Трамп святкує успіх у Венесуелі та проголошує «доктрину Донро». Проте ця ейфорія містить приховані ризики для Києва — Москва уже давно натякає Вашингтону на цинічний обмін «Венесуела в обмін на Україну».

Раніше повідомлялося, що повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постали перед федеральним судом Нью-Йорка.

