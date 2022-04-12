Валютні операції: які обмеження від Нацбанку наразі існують

В Національному банку України ввели нові обмеження на валютні операції. Що потрібно знати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Навіть під час дії воєнного стану, який діє від 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України, українці мають право переказувати за кордон іноземну валюту. Однак існують певні обмеження, про які розповіли в Національному банку.

Дозволено переказувати за кордон з власної картки на картку фізичної особи щомісяця не більше 100 тисяч гривень (в еквіваленті). Це приблизно 3400 доларів.

Деякі валютні перекази можливо робити і без обмежень:

переказ коштів на лікування в медичних закладах;

оплата навчання в інших країнах;

транспортування хворих до іншої країни;

кошти, які переводять у зв'язку зі смертю громадян.

Чи існують винятки з цього правила?

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Якщо фізична особа переказує за кордон іноземну валюту для сприяння волонтерської діяльності, сума переказу може бути більшою - до 400 тисяч гривень (близько 13500 доларів). Водночас, ці кошти можуть переказувати лише для придбання певних товарів:

каски;

бронежилети;

тактична і військова форма, захисний одяг, взуття;

шоломи;

безпілотні літальні апарати;

оптичні прилади для стеження;

каремати, спальні мішки тощо.

Чи будуть в майбутньому послаблення?

Кирило Шевченко, очільник Національного банку України, вказує на те, що наразі різниці між національним курсом та вартістю валюти на чорному ринку практично немає, хоча ще на початку війни все було по-іншому. Це може означати одне - ситуація скоро стабілізується. Незабаром Нацбанк може почати послаблювати або навіть повністю знімати обмеження. Проте це робитимуть поступово, щоб не зашкодити банкіській системі.