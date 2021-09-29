Валюту ввозили з Туреччини: в Одеcі іноземця та копа судитимуть за продаж фальшивих доларів

Валюту ввозили з Туреччини: в Одеcі іноземця та копа судитимуть за продаж фальшивих доларів

Чоловікам загрожує до 10 років тюрми.

Працівники прокуратури завершили досудове розслідування у справі колишнього поліцейського з Києва та іноземця, який потрапив до санкційного списку РНБО.

Їх обвинувачують у продажі фальшивих доларів на території України, повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За версією слідства, 25-річний громадянин сусідньої держави та 26-річний поліцейський з Києва продавали на території України підроблені долари США. Фальшиву валюту фігуранти справи ввозили з Туреччини.

Правоохоронцям вдалося задокументувати факт продажу 1000 підроблених доларів. Обом чоловікам інкримінують порушення ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземця включили до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони як особу, яка загрожує національним інтересам та безпеці України. Крім того, паралельно зі справою про обіг фальшивих грошей суд розглядає обвинувальний акт про хуліганство за участю чоловіка.

Нагадаємо, що у Запоріжжі невідомий обікрав велику ювелірну крамницю. Він виніс понад 1 млн євро.

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