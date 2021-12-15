"Вам доступна виплата COVID-19": в Україні шахраї вигадали спосіб, завдяки якому люди можуть втратити тисячі гривень

"Вам доступна виплата COVID-19": в Україні шахраї вигадали спосіб, завдяки якому люди можуть втратити тисячі гривень

Шахраї створили Інтернет-ресурс, схожий на офіційний сайт МОЗ.

В Україні активізувалися смс-шахраї. На телефони українців надходять повідомлення із посиланнями на сайт МОЗ.

Про це користувачі пишуть у соціальних мережах.

Як стало відомо, на телефон українців шахраї надсилають повідомлення, які на перший погляд можуть здатися повідомленнями з офіційних джерел. Зараз, наприклад, нечисті на руку громадяни відправляють смс із текстом:

“Вам доступна виплата COVID-19. Сума виплати – 1000 гривень. Підтвердіть переказ”, – йдеться у смс.

Нижче шахраї прикріплюють посилання на Інтернет-ресурс, адреса якого візуально схожа на офіційний сайт МОЗ. Клікнувши на нього, людині надходить ще одне повідомлення, проте вже з кодом для списання коштів із картки жертви.

Фото із соцмереж

“Людям почали приходити такі повідомлення. Ні в якому разі не переходити і не заповнювати форму. У випадку заповнення, приходить код від банку на списання коштів з картки”, — написала на своїй сторінці користувачка Мережі Лідія Сафронова.

Нагадаємо, що у Києві жінка ледь не стала жертвою банківських аферистів. Шахраї знали її особисті дані, рахунки та ледь не виманили у неї 20 тисяч гривень.

Читайте також: