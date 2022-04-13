"Вам нарахована допомога 6,5 тис. грн": шахраї винайшли нові способи виманити гроші у людей, як вберегтися

"Вам нарахована допомога 6,5 тис. грн": шахраї винайшли нові способи виманити гроші у людей, як вберегтися

Декілька порад українцям, які збережуть їхні гаманці від злочинців.

Українців закликають бути максимально обережними, адже за період війни шахраї винайшли нові способи наживи.

"Під час війни дуже помітно, як українці об’єдналися, як щиро допомагають один одному та як готові віддавати останнє, щоб підтримати рідну країну. Проте є і такі, які користуються ситуацією та не соромляться збагачуватись шляхом шахрайських дій", - повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України і наводить основні ситуації, під час яких потрібно бути обачними.

Декілька порад, як уберегтися від шахраїв:

Оголошення про оренду житла або евакуацію.

Шахраї пропонують в оренду переселенцям житло або перевезення до безпечних місць. Просять внести передплату на картку, а після отримання коштів зникають.

Збір коштів на допомогу.

Шахраї розміщують фейкові оголошення про збір коштів або створюють шахрайські сайти, схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де начебто можна переказати кошти на підтримку ЗСУ. Також зламують сторінки в соцмережах і від імені власників збирають кошти на амуніцію.

Оголошення про продаж військової амуніції.

Шахраї розміщують в інтернеті фейкові оголошення щодо продажу бронежилетів та товарів для військових. Отримавши передоплату, аферисти зникають.

SMS-розсилки про грошову допомогу.

Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу з текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" з посиланням, за яким не можна переходити .

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