Ванна, коридор чи підвал? : експерт назвав місця у будинку, які можуть врятувати життя під час атаки

Атака РФ на Україну / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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У приватному будинку під час атаки РФ варто заздалегідь обрати найбезпечніше місце за правилом двох стін — ванну, коридор, сходи або підвал, однак це не врятує від прямого влучання.

Про це розповів в етері Київ24 експерт із питань комплексної безпеки Руслан Болгов.

«Будинок — це приватний сектор. І все залежить від того, де він розташований. На початку приватного сектора або всередині, де їх можуть захищати інші будинки або дерева. Також всередині будинку є або туалет, або ванна, або якісь сходи, або підвальне приміщення. Іноді таке існує, хоча зараз не так багато. Але це все допомагає застосовувати правила двох стін», — зазначив він.

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Він пояснив, що ці приміщення у будинку можуть захистити від вибухової хвилі або дати час на порятунок життя. Однак хрестики зі скотчу на вікнах не захищають від вибухової хвилі. Плівка працюватиме лише тоді, коли скло щільно заклеєне стрічками без проміжків.

«Якщо ви хочете щось заклеїти, це повинно бути щільно накладене. Дайте дітям, вони вам розкажуть, як вам заклеїти так, що взагалі навіть щілини не буде. Тоді це буде повністю захисна оплівка від А до Я. Просто хустарне виробництво. Крестики, як всі ми бачимо в різних фільмах, не врятують», — підкреслив експерт.

Атака по Києву — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу 26 липня виникли пожежі у трьох районах: Деснянському, Шевченківському, Солом’янському. Там палали будинки та автомобілі.

За словами міського голови Віталія Кличка, через атаку постраждали троє людей: одного з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно.

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