"Вантаж 200" чекає: "Укрзалізниця" закликала РФ забрати трупи солдатів, які 3 місяці лежать у вагонах

"Вантаж 200" чекає: "Укрзалізниця" закликала РФ забрати трупи солдатів, які 3 місяці лежать у вагонах

"Укрзалізниця" закликала російську сторону забрати тіла своїх військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення до України.

Трупи солдат армії РФ вже кілька місяців зберігаються в рефрижераторних вагонах.

Про це сьогодні, 19 травня, повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму каналі в Telegram.

"Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає", - йдеться у повідомленні.

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