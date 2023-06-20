Вантажівка протаранила автобус "Луцьк-Світязь" із пасажирами: багато постраждалих, серед них - діти

Удар був такої сили, що автобус злетів у кювет.

У Луцькому районі в селі Копачівка вантажівка протаранила пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням "Луцьк — Світязь", у якому перебувало 17 пасажирів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що в автобусі перебувало 17 чоловік, карети швидкої доправили до медичного закладу 8 з них для огляду та надання можливої лікарської допомоги. За даними рятувальників, внаслідок ДТП потерпіло 6 пасажирів, зокрема одна дитина.

"Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:37, на місці події працювали також співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище, команда місцевоі пожежноі охорони с. Копачівка", - сказано у повідомленні.

У поліції розповіли, що 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду на собаку, який раптово вибіг на проїжджу частину. У цей момент у маршрутне таксі врізалася вантажівка МАЗ, під керуванням 49-річного жителя Луцького району, який рухався позаду.

Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів та водій маршрутного таксі. Серед постраждалих двоє дітей.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває", - додали у ГУНП у Волинській області.

На Волині автобус Луцьк-Світязь із пасажирами потрапив в ДТП. Фото: ДСНС у Волинській області

На Волині автобус Луцьк-Світязь із пасажирами потрапив в ДТП. Фото: ДСНС у Волинській області

На Волині автобус Луцьк-Світязь із пасажирами потрапив в ДТП. Фото: ДСНС у Волинській області

На Волині автобус Луцьк-Світязь із пасажирами потрапив в ДТП. Фото: ДСНС у Волинській області

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна аварія, у якій загинув 20-річний хлопець. Троє людей отримали травми.

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