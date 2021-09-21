Вантажівка відірвала ноги: у Дніпрі розповіли про стан жінки, яка потрапила під колеса КАМАЗа

Зараз постраждала перебуває в реанімації обласної лікарні.
Жінка, яка під час дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі потрапила під колеса вантажівки, перебуває в реанімації.
Про це повідомляє видання "Інформатор".
Так, постраждалу жінку екстрено госпіталізували в обласну лікарню ім. Мечникова. Там її помістили в реанімаційне відділення. Зараз вона, за словами заступника головного лікаря лікарні Олександра Толубаева, знаходиться у важкому стані.
Попередньо, в результаті ДТП жінка втратила обидві ноги.
Нагадаємо, що аварія сталася вдень 20 вересня на перетині проспекту Нігояна і вулиці Щепкіна. Місцева мешканка переходила дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса вантажівки, який переїхав її обома колесами і протягнув за собою.