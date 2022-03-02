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Вантажівки, легковики та сотні людей: в Енергодарі місцеві мешканці заблокували проїзд техніки окупанта

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Вантажівки, легковики та сотні людей: в Енергодарі місцеві мешканці заблокували проїзд техніки окупанта

Скріншот

Мешканці міста на дорогу вивезли вантажівки, звезли докупи старі автомобілі.

В Енергодарі Запорізької області місцеві мешканці заблокували проїзд ворожої техніки. Сотні людей перекрили дорогу.

Відповідне відео опублікували у пресслужбі сухопутних військ ЗСУ.

На ролику видно, як мешканці міста на дорогу вивезли вантажівки, звезли до купи старі автомобілі, встановили загороджувальні огорожі, мішки з піском та протитанкові їжаки. Крім того, сотні людей вийшли на проїзну частину, щоби зустріти російських окупантів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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