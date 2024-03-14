Вантажівки можуть проїхати лише через один пункт пропуску: ДПСУ про ситуацію на кордоні

Рух легковиків і автобусів не блокується.

Станом на ранок 14 березня рух вантажівок у сторону Польщі здійснюється лише на пункті пропуску "Краківець". Польські фермери надалі блокують КПП "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".

Про ситуація на польському кордоні під час телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами представника Держприкордонслужби, рух вантажного транспорту відбувається лише у пункті пропуску "Краківець". Його фермери розблокували кілька днів тому.

"Ми мали попередню інформацію, що вони (поляки - Ред.) планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося", - повідомив Демченко.

Тим часом на п'яти заблокованих КПП протестувальники пропускають обмежену кількість вантажівок. Зокрема через пункт пропуску "Шегині" протягом минулої доби до України проїхали 40 фур.

Загалом на території Польщі у чергах перебуває близько 1050 вантажівок. Зокрема, у розблокованому ПП "Краківець" - близько 500 вантажних автомобілів.

Демченко наголосив, що легкові автомобілі та автобуси не мають ускладнень з перетином кордону ні у сторону Польщі, ні сторону України.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що польські протестувальники збираються поновити блокування пункту пропуску "Корчова-Краківець". Втім, акції протестувальників біля цього КПП не відновилися.

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