Вантажівки наїжджали одна за одною: у Кривому Розі мати перебігала з дитиною дорогу зі жвавим рухом і загинула

Вантажівки наїжджали одна за одною: у Кривому Розі мати перебігала з дитиною дорогу зі жвавим рухом і загинула

Дитину у тяжкому стані забрали до реанімації.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. 33-річна мати з 5-річною дитиною, перебігаючи дорогу у невстановленому місці, потрапили під колеса одразу кількох транспортних засобів. Жінка загинула миттєво. За життя дитини борються лікарі.

Про це 1 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Усе сталося в темряві на Дніпровському шосе, де чотири смуги жвавого руху. Мати з дитиною пробігли половину, коли їх збила "Газель". Від удару пішоходів відкинуло на зустрічну смугу просто під колеса вантажівки. Матері допомога медиків вже не знадобилася. Дитину з-під колеса фури витягли свідки.

Водій "Газелі", що перший збив людей, з місця аварії втік. Його невдовзі затримали. Як пояснив чоловік поліції, він пішоходів не бачив, а потім злякався.

Криворізьке районне управління поліції

У Криворізькому райуравлінні поліції повідомили, що за цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП в Кривому Розі: мати з дитиною потрапили під колеса одразу кількох транспортних засобів

Читайте також: