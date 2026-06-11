Севастополь / © Associated Press

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В окупованому Севастополі повністю призупинили видачу бензину за лімітами, оскільки вантажівки з пальним не змогли дістатися міста через успішні удари України по логістичних маршрутах ворога.

Про це пише агенство Reuters.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що плани щодо розподілу дефіцитного бензину за талонами довелося терміново відкласти. За його словами, бензовози просто не змогли заїхати на територію міста. Окупант закликав місцевих жителів не створювати черги на заправках і оголосив про анулювання чинних паливних купонів. Наразі залишки пального обіцяють видавати лише для громадського транспорту та екстрених служб.

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Зеленський відзначив ефективність ударів по тилу РФ

Цей паливний колапс на півострові збігся із заявою президента України Володимира Зеленського, який високо оцінив тривалу кампанію ЗСУ з ураження енергетичних та логістичних об’єктів ворога.

«Російська військова логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер перебуває в зоні досяжності українських дронів», — наголосив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Ситуація з паливом у Криму загострилася після серії точних ударів. Зокрема, українські сили атакували порт в окупованому Маріуполі, знеструмивши його, а також завдали двох ударів по мосту, що з’єднує Херсонщину з півостровом, фактично перерізавши критично важливу для Кремля ділянку сполучення.

Окрім цього, паніку в Севастополі посилила нова нічна атака: окупаційна влада заявила про наліт понад двох десятків українських безпілотників.

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У тилу Росії палають НПЗ

Кампанія з руйнування російського паливного сектору продовжується і на території самої РФ. Так, у Краснодарському краї через атаку дронів спалахнула пожежа в районі Афіпського нафтопереробного заводу (поруч розташований ще один НПЗ — Ільський). Це відбулося одразу після масштабного удару по Самарській області (за 900 км від фронту), де через атаку було зупинено переробку нафти на Куйбишевському НПЗ компанії «Роснефть».

Регулярні удари українських безпілотників по нафтогазовій інфраструктурі вже змусили Росію, яка є третім світовим виробником нафти, суттєво скоротити обсяги її видобутку.

Нагадаємо, через успішні удари ЗСУ по російських бензовозах командування РФ наказало маскувати перевезення пального до Криму, використовуючи конфісковані хлібовози, фури та медичний транспорт.

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