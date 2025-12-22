- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3303
- Час на прочитання
- 1 хв
Вантажний поїзд, що зійшов з колій біля Коростеня, атакував "Шахед"
Низку поїздів перенаправляють об’їзними маршрутами через Шепетівку, Козятин і Фастів, затримки становитимуть від трьох годин. На місці аварії розпочалися відновлювальні роботи.
Попередньою причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем Житомирської області вночі у понеділок, 22 грудня, став вибух внаслідок атаки російського «Шахеда».
Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».
«Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації — ймовірно БпЛА типу „Shahed“, — йдеться у повідомленні компанії.
Наразі тривають слідчі дії, й точні причини аварії встановлять правоохоронні органи, додала компанія.
Нагадаємо, через залізничну аварію неподалік Коростеня на Житомирщині низка пасажирських поїздів курсує з суттєвими затримками, частину маршрутів терміново змінено.
Серед пасажирів минулося без серйозних травм, однак одна жінка зазнала порізу склом, допомогу їй надали на місці. Водночас травмувалися машиніст і його помічник з вантажного поїзда, обох госпіталізували.
Через Фастів замість Коростеня тимчасово курсують такі поїзди:
№1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта
№44/50 Івано-Франківськ — Черкаси
№92 Львів — Київ
№30 Ужгород — Київ
№8/150 Чернівці — Київ
№52 Перемишль — Київ
№68/20 Варшава, Холм — Київ
№108 Солотвино — Київ
Поїзд №98 Ковель — Київ як виняток пропускають через Житомир, що дозволить зменшити час затримки.