Вантажний поїзд, що зійшов з колій біля Коростеня, атакував "Шахед"

Низка пасажирських поїздів курсує з суттєвими затримками / © Associated Press

Попередньою причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем Житомирської області вночі у понеділок, 22 грудня, став вибух внаслідок атаки російського «Шахеда».

Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації — ймовірно БпЛА типу „Shahed“, — йдеться у повідомленні компанії.

Наразі тривають слідчі дії, й точні причини аварії встановлять правоохоронні органи, додала компанія.

Нагадаємо, через залізничну аварію неподалік Коростеня на Житомирщині низка пасажирських поїздів курсує з суттєвими затримками, частину маршрутів терміново змінено.

Серед пасажирів минулося без серйозних травм, однак одна жінка зазнала порізу склом, допомогу їй надали на місці. Водночас травмувалися машиніст і його помічник з вантажного поїзда, обох госпіталізували.

Через Фастів замість Коростеня тимчасово курсують такі поїзди: