ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3303
Час на прочитання
1 хв

Вантажний поїзд, що зійшов з колій біля Коростеня, атакував "Шахед"

Низку поїздів перенаправляють об’їзними маршрутами через Шепетівку, Козятин і Фастів, затримки становитимуть від трьох годин. На місці аварії розпочалися відновлювальні роботи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Низка пасажирських поїздів курсує з суттєвими затримками

Низка пасажирських поїздів курсує з суттєвими затримками / © Associated Press

Попередньою причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем Житомирської області вночі у понеділок, 22 грудня, став вибух внаслідок атаки російського «Шахеда».

Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації — ймовірно БпЛА типу „Shahed“, — йдеться у повідомленні компанії.

Наразі тривають слідчі дії, й точні причини аварії встановлять правоохоронні органи, додала компанія.

Нагадаємо, через залізничну аварію неподалік Коростеня на Житомирщині низка пасажирських поїздів курсує з суттєвими затримками, частину маршрутів терміново змінено.

Серед пасажирів минулося без серйозних травм, однак одна жінка зазнала порізу склом, допомогу їй надали на місці. Водночас травмувалися машиніст і його помічник з вантажного поїзда, обох госпіталізували.

Через Фастів замість Коростеня тимчасово курсують такі поїзди:

  • №1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта

  • №44/50 Івано-Франківськ — Черкаси

  • №92 Львів — Київ

  • №30 Ужгород — Київ

  • №8/150 Чернівці — Київ

  • №52 Перемишль — Київ

  • №68/20 Варшава, Холм — Київ

  • №108 Солотвино — Київ

  • Поїзд №98 Ковель — Київ як виняток пропускають через Житомир, що дозволить зменшити час затримки.

Дата публікації
Кількість переглядів
3303
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie