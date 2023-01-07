"Вапще не хочу уєзжать из Лаври": у Мережі мемами висміяли "Пашу Мерседеса", якого не пустили до монастиря

Українців розмішило фото "Паші Мерседеса", на якому він під час різдвяного богослужіння Епіфанія тинявся поблизу Лаври.

Під час різдвяного богослужіння митрополита Православної церкви України Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври його колишній намісник УПЦ (МП), більш відомий як "Паша Мерседес", тинявся поблизу монастиря.

У Мережі відреагували на цей цікавий інцидент мемами. ТСН.ua зібрав найцікавіші із них.

Вранці 7 січня у Мереді опублікували світло, на якій скандальний намісник Московського патріархату самотньо стояв поблизу Києво-Печерської лаври біля шлагбауму "Пред'явіть перепустку". Це фото розлетіло соціальними мережами.

Так, українці жартують, що "Паша Мерседес" не пройшов верифікацію, тому його не пустили на територію Лаври. Інша частина - пропонує здати його в СБУ і обміняти на українських військових.

Увага! На фото присутні непристойні слова (18+)

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Також українці пишуть у соціальних мережах:

"Паша - мерседес", схоже, більше перепустки не має, до побачення всім російським попам".

"Дозвольте заколядувати".

"Не пропустили, бо в нього щось з *балом".

"Стою я біля вокзалу з простягнутою рукою"

Нагадаємо, митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди Московського патріархату.

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