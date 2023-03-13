"Вапще нє хочу уєзжать": скандальний митрополит Павло заявив, що не збирається виселятися з Лаври

Ієрарх поскаржився, що проти нього запровадили санкції і нібито "хочуть забрати громадянство".

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

У відеозверненні Павло заявив, що він та його "братія" нікуди йти не збираються.

Ієрарх звинував Міністерство культури у тому, що відомство нібито "робить непорозуміння між людьми", водночас запевнив, що "не виступає проти держави".

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"Ми не маємо наміру виселяться і не будемо, так як зараз є закони, які на боці людини. (Не треба. - Ред.) нам погрожувати, що з нами розправляться – це не 1917-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоби Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки, нас заставлять", – він.

Павло поскаржився, що проти нього запровадили санкції і нібито "хочуть забрати громадянство". Також митрополит спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.

"Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, крім цього", – зазначив Павло.

Зазначимо, що у відеозверненні інші монахи Лаври не брали участі. "Компанію" Павлу склали його "колеги"-архієреї УПЦ МП— митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник) та митрополит Вінницький і Барський Варсонофій (Столяр), а також понад десяток вірян.

Варто зауважити, що сьогоднішня промова митрополита Павла дещо врівноваженіша, ніж попередня. Позавчора він знову відзначився нападками на адресу української влади та ПЦУ, а також заявив, що "апокаліпсис починається з України".

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, що ченці зможуть після завершення державних перевірок залишитись у Лаврі, але за певних умов.

За інформацією видання LB.ua, аудиторська перевірка виявила близько 40 незаконних новобудов на території Лаври у Києві.

У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило, який благословляє окупантів вбивати українців, назвав Лавру "колискою російської цивілізації" та закликав своїх прихильників "захистити" її.

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