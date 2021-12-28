"Вареник з бринзою, але на смак ніби з оселедцем": нардеп Вірастюк вульгарно прокоментував жіночі статеві органи

"Вареник з бринзою, але на смак ніби з оселедцем": нардеп Вірастюк вульгарно прокоментував жіночі статеві органи

Нардеп у соцмережах обговорював інтимне фото дівчини.

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк потрапив у скандал, назвавши жіночі статеві органи "вареником з бринзою".

Про це політик написав у коментарі до допису тренера Андрія Стригуна в Facebook. Згодом чоловік видалив публікацію, проте у Мережі активно публікують її скріншоти.

Тренер Андрій Стригун опублікував фото дівчини, яка підтягує ноги до голови і де видно зону бікіні. Василь Вірастюк прокоментував світлину словами "вареник з бринзою".

Скріншот з Facebook

Йому відповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, що "вареник з оселедцем".

"Вареник" хоч із бринзою, але на смак ніби з оселедцем", — продовжив Вірастюк.

Конюшок на це написав, що тоді виходить фаршмак і у "вареник можна напхати все, що завгодно".

Скриншот з Facebook

Після того, як скріншоти почали активно поширювати в Мережі, Василь Вірастюк у Facebook опублікував допис, у якому попросив розповісти, чи "правильно він дихає та які йому "пости" потрібно писати".

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