"Вареник з бринзою, але на смак ніби з оселедцем": нардеп Вірастюк вульгарно прокоментував жіночі статеві органи

Нардеп у соцмережах обговорював інтимне фото дівчини.
Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк потрапив у скандал, назвавши жіночі статеві органи "вареником з бринзою".
Про це політик написав у коментарі до допису тренера Андрія Стригуна в Facebook. Згодом чоловік видалив публікацію, проте у Мережі активно публікують її скріншоти.
Тренер Андрій Стригун опублікував фото дівчини, яка підтягує ноги до голови і де видно зону бікіні. Василь Вірастюк прокоментував світлину словами "вареник з бринзою".
Йому відповів президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, що "вареник з оселедцем".
"Вареник" хоч із бринзою, але на смак ніби з оселедцем", — продовжив Вірастюк.
Конюшок на це написав, що тоді виходить фаршмак і у "вареник можна напхати все, що завгодно".
Після того, як скріншоти почали активно поширювати в Мережі, Василь Вірастюк у Facebook опублікував допис, у якому попросив розповісти, чи "правильно він дихає та які йому "пости" потрібно писати".
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