Варення з кульбаби: як приготувати з лимоном та без, рецепт на вагу

Варення з кульбаби: як приготувати з лимоном та без, рецепт на вагу

Рецепти як зварити корисне варення з кульбаби, з лимоном, рецепт квіток на вагу та поштучно - в матеріалі ТСН.ua

Всі частини кульбаби, корінці, стеблі, квітки використовують в народній медицині та кулінарії. Листя кульбаби додають в салати, з корінців заварюють чаї для схуднення, з квітів роблять лікувальні конфітюри, варять мед, варення.

Варення з квітів кульбаби допомагає від тисячі хвороб. Щоденне споживання чайної ложки цього варення убереже від застуди, депресії, заспокоїть, наситить вітамінами, вилікує бронхіт, зміцнить серце, судини, печінку, запобігає розвиткові цукрового діабету, знижує кислотність шлунку, знімає запалення сечового міхура, очищає кров і тканини від токсинів і отрути, запобігає розвитку пухлин.

Пропонуємо рецепт варення, коли суцвіття кульбаби для приготування відраховують поштучно з лимоном, та рецепт з квітками на вагу.

Як приготувати лікувальне варення з квіток кульбаби з лимоном

Для варення потрібно зібрати 350-400 молодих квіток кульбаби без листя і стебел. Краще збирати їх на початку цвітіння, хоча можна і протягом всього періоду цвітіння. Головне, щоб збирати якомога далі від доріг, добре якщо це за межами міста. Кульбаби мають властивість вбирати шкідливі речовини, яких так багато вздовж доріг.

Щоб квітки не гірчили попередньо потрібно залити їх холодною водою, так щоб вода покривала їх по вінця і залишити на 10 годин, можна до наступного дня.

Наступного дня, сполоснути суцвіття кульбаби, добре відтиснути та залити водою 500 г. Коли вода закипить, прокип'ятити кульбабу ще хвилин 20.

Після цього в місткість де вариться варення з кульбаби додати 1 кг цукру, чайну ложку лимонної кислоти та подрібнений разом зі шкіркою свіжий лимон. Разом з лимоном проваріть варення ще 7-10 хвилин.

як приготувати варення з кульбаби

Готовність варення можна визначити по кольору, воно повинно бути як мед. Після охолодження варення, квітки викинути, а само варення ще проваріть пару хвилин. Варення готове. Охолодити його та перелити в стерильні банки. Зберігати таке варення з кульбаби краще в холодильнику.

Як приготувати варення з кульбаби на вагу

Якщо не дуже хочеться мучитись, рахуючи квітки кульбаби в штуках, тим більше що вони можуть бути різними за розмірами пропонуємо рецепт, в якому суцвіття кульбаб беруться на вагу.

квітки кульбаби на варення

Для приготування варення з кульбаби беремо 400 грамів квіток кульбаби, півлітра води та 1 кг 200 г цукру.

Квітки перебрати та залити водою хвилин на 30. Це, по-перше, як у першому рецепті прибере гіркоту квіток, по-друге, надасть змогу спливти на поверхню жучкам та комахам, яких зазвичай так багато у квітках. Існує думка, що квітки не потрібно мити, щоб не змивати корисні властивості. Але з огляду на екологію, все ж таки краще квітки добре промити.

Після чого дати добре стекти волозі з квіток та добре їх просушити, можна для цього використати паперові рушники

Квіти залити водою та поставити на вогонь. Воду довести до кипіння та кип'ятити хвилин п'ять. Після цього дати варенню охолонути, квітки вибрати та викинути, а воду процідити.

Додати у воду цукор та поставити знову на вогонь, перемішуючи довести до кипіння. Прокип'ятити хвилин 7, дати варенню охолонути та розлити по стерильним банкам.

рецепт варення з кульбаби

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