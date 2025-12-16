“Варшавянка” знерухомлена: супутник показав наслідки удару дрона СБУ по субмарині у Новоросійську

Підводний човен / Ілюстративне фото

У Мережі з’явилися супутникові знімки високої роздільної здатності порту Новоросійськ, зроблені вранці 16 грудня. Вони проливають світло на результати зухвалої атаки СБУ на російський флот.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» та OSINT-аналітик Марк Крутов в мережі X.

Дистанція удару

Знімки зафіксували місце вибуху біля пірса, де була пришвартована субмарина класу Kilo (проєкт «Варшавянка»).

Причал в порту Новоросійська до 15 грудня / © Фото з відкритих джерел

«Досі важко провести точну оцінку бойових пошкоджень, але принаймні ми бачимо, що вибух стався приблизно за 20 метрів від судна», — зазначив Крутов.

Для підводного об’єкта такий вибух може мати критичні наслідки через дію ударної хвилі у воді, навіть без прямого контакту з корпусом. Гідроудар у воді поширюється набагато краще, ніж вибухова хвиля у повітрі, і може пошкодити устаткування всередині субмарини.

Причал в порту Новоросійська після 15 грудня / © Фото з відкритих джерел

Човен знерухомлений

Аналітик звернув увагу на цікаву деталь, яка може свідчити про серйозні пошкодження «Варшавянки». На відео удару було видно ще один підводний човен, що стояв поруч.

«Інший підводний човен, який видно на відео українського удару, більше не присутній на сьогоднішньому супутниковому знімку, тож його, ймовірно, перемістили — на відміну від цільового підводного човна (що дозволяє припустити, що він, можливо, не здатний рухатися зараз)», — йдеться у повідомленні.

Маніпуляції Міноборони РФ

Російське відомство намагалося спростувати успіх української атаки, опублікувавши відео нібито «цілого» човна. Проте OSINT-спільнота помітила каверзу.

«Зауважте, що занурена корма, яка була найближче до місця вибуху, не показана на відео», — підкреслює аналітик.

Дельфіни не допомогли

Цікаво, що саме цей пірс росіяни раніше намагалися захистити за допомогою «бойових тварин».

«Ще у 2021 році Росія використовувала саме цей пірс для розміщення спеціально навчених дельфінів, яких згодом перевезли до Севастополя… Хоча ці дельфіни навчені саме для запобігання атакам, подібним до тих, що здійснює Україна», — нагадав Крутов.

Нагадаємо, Росія стрімко втрачає можливості для підводної війни у Чорному морі. За оцінками аналітиків, боєздатними залишаються не більше двох підводних човнів проєкту «Варшавянка», які є носіями ракет «Калібр».