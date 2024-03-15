"Вартість" березового соку в Україні: скільки доведеться сплатити штрафу за незаконне збирання

В березні в Україні розпочинається сезон збирання березового соку. На торгівельних майданчиках вже почали з'являтися оголошення про продаж. Втім, важливо пам'ятати, що потрібно отримати спеціальний дозвіл і вже потім збирати сік. Інакше — доведеться платити штраф.

Також слід зазначити, що збирати березовий сік можна не скрізь. Наприклад, робити це заборонено у парках, скверах, міських зелених зонах. Так, у Гусятинській громаді в Тернопільській області нагадали українцям, що незаконна заготівля березового соку в межах населеного пункту, в зелених зонах, парках та скверах є порушенням пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, відповідальність за яке передбачено статтею 152 КУпАП. Вона тягне за собою адміністративний штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень.

Там так само зазначили, що в Україні заборонено збирати березовий сік на об'єктах та територіях природно-заповідного фонду. За це також передбачено відповідальність (за статею 91 КУпАП) у вигляді штрафу від 153 до 408 гривень. До того ж відбувається конфіскація засобів та знарядь видобутку.

Кому дозволено збирати березовий сік

Це не означає, що в Україні повністю заборонено збирати березовий сік. Робити це мають право комунальні та державні лісогосподарські підприємства, підприємці та фізичні особи, які отримали для цього відповідний дозвіл — "лісовий квиток".

У повідомленні йдеться, що він надає право на видобуток соку в чітко відведених для цього місцях, з дотриманням всіх правил заготівлі.

Водночас, слід пам'ятати, що за недотримання вимог також передбачено покарання (стаття 70 КУпАП) у вигляді штрафу від 17 до 51 гривні.

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