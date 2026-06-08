Вартість «борщового набору» змінилася: що відбувається з цінами на продукти в Україні

Овочі / © УНІАН

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Минулого тижня в Україні зафіксували зростання цін на овочі так званого «борщового набору». Дорожчали як запаси минулого врожаю, так і продукція нового сезону.

Про це пише East Fruit.

Водночас рання картопля трохи подешевшала.

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На ринку овочів спостерігається змішана динаміка: помідори продовжують втрачати в ціні, огірки також дешевшають, а солодкий перець поступово знижується у вартості. Натомість пекінська та цвітна капуста подорожчали.

Кабачки та баклажани стали доступнішими, тоді як зелений горошок різко подешевшав. Водночас зросли ціни на спаржу та зелень.

У фруктово-ягідному сегменті тенденції також різні. Яблука подорожчали, а груші, навпаки, подешевшали. Зростання цін зафіксовано на ківі та лимони, тоді як банани й авокадо втратили у вартості.

Черешня та лохина продовжують дешевшати. Абрикоси подорожчали, а ціни на суницю садову стабілізувалися у вузькому діапазоні.

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Раніше йшлося про те, що у червні в Україні очікують змішану динаміку цін: частина продуктів подешевшає, але окремі — продовжать дорожчати. Найбільше зниження вартості прогнозують на ягоди, молоду городину та частину овочів завдяки новому врожаю. Водночас хліб, м’ясо та деякі інші продукти можуть поступово дорожчати через витрати на виробництво та логістику. Економісти зазначають, що загального різкого здешевлення не буде, але сезонні коливання дозволять частині товарів тимчасово впасти в ціні.

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