Вартість боєприпасів серед найнижчих, попри фейки про завищення цін, заявили в Держприкордонслужбі

Вартість закупівлі боєприпасів одна з найнижчих. Так речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко прокоментував черговий сплеск інформаційної активності про нібито завищення цін ДПСУ.

"Зважаючи на черговий сплеск інформаційної активності, в якій в негативному контексті згадується діяльність Державної прикордонної служби України, а саме: "завищення цін при закупівлі боєприпасів", вкотре нагадаю вже озвучену раніше вичерпну інформацію. Рішення про перерозподіл коштів на закупівлю з залученням прикордонного відомства було прийняте на Ставці Верховного головнокомандувача України. Далі від Міністерства оборони України до Уряду направлена пропозиція про делегування повноважень Державній прикордонній службі України для здійснення оборонних закупівель на 23 млрд грн", – повідомив він.

Водночас Демченко зазначив, що Держприкордонслужба як складова Сил оборони України має великий досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння.

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"Вартість боєприпасів, за якою відбувалася закупівля – одна з найнижчих", – наголосив він.

Речник Держприкордонслужби підкреслив, що ціноутворення та умови постачання перебувають під постійним контролем відповідних контролюючих служб України.

"Загалом ДПСУ зарекомендувала себе надійним контрагентом для іноземних партнерів і постійно отримує різноманітні пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки. Свідченням цього є відповідні укладені контракти для потреб ДПСУ, а також ще два рішення КМУ в 2024 році, окрім на суму 23 млрд грн, про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн та 31,1 млрд грн", – сказав він.

Демченко зазначив, що всі кошти щодо поставок реалізовані вчасно. А снаряди вже нищать ворога.

Водночас речник Держприкордонслужби підкреслив, що маніпуляційними закидами на темі постачання обзроєння Україні, особливо коли інформація подається неправдива, автори та бенефіціари інформаційних атак свідомо чи несвідомо підривають довіру в темі поставок озброєння, а це в першу чергу шкодить нашим воїнам, які є кінцевими споживачами і які дуже їх потребують на лінії фронту.

Нагадаємо, до використання у ЗСУ допустили боєприпаси українського виробництва: дев'ять типів боєприпасів до безпілотників та чотири типи боєприпасів для підствольних гранатометів.

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