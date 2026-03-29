Вартість дизпалива в Україні перетнула нову психологічну позначку

АЗС

В Україні вартість дизельного пального перетнула нову психологічну позначку — 90 гривень за літр. Таку ціну можна побачити на найпопулярніших мережах АЗС. Щоправда, стосується це лише преміального дизеля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За спостереженнями, увесь тиждень вартість усіх видів дизпалива на заправках зростала приблизно на гривню щодня.

Також на АЗС угору йде й ціна на газ. Зараз вона наближається до 48 гривень.

А от вартість бензину поки що плюс-мінус стабільна.

Ціни на пальне почали зростати кілька тижнів тому. Після початку так званої «військової операції» на Близькому Сході вартість бензину і дизеля зросла у всьому світі.

В Україні, щоб зменшити ціновий удар на споживачів, уряд запровадив програму «Кешбек на пальне». До 1-го травня в межах «Національного кешбеку» водії зможуть повертати від 2-х до 11-ти гривень за кожен літр. Знижка на газ за кешбеком — 5 відсотків, на бензин — 10, і на дизельне паливо — 15 відсотків.

Пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський запевнив, що Україна буде повністю забезпечена дизельним пальним на квітень, попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через загострення на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що на тлі енергетичної кризи в Україні військо не відчуває дефіциту пального. Постачання для армії залишаються пріоритетом.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн стверджує, що, попри моторошні прогнози західних ЗМІ, жодного дефіциту дизельного пального немає і не прогнозується.