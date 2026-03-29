Вартість дизпалива в Україні перетнула нову психологічну позначку

Упродовж тижня вартість усіх видів дизпалива на заправках зростала приблизно на гривню щодня.

В Україні вартість дизельного пального перетнула нову психологічну позначку — 90 гривень за літр. Таку ціну можна побачити на найпопулярніших мережах АЗС. Щоправда, стосується це лише преміального дизеля.

За спостереженнями, увесь тиждень вартість усіх видів дизпалива на заправках зростала приблизно на гривню щодня.

Також на АЗС угору йде й ціна на газ. Зараз вона наближається до 48 гривень.

А от вартість бензину поки що плюс-мінус стабільна.

Ціни на пальне почали зростати кілька тижнів тому. Після початку так званої «військової операції» на Близькому Сході вартість бензину і дизеля зросла у всьому світі.

В Україні, щоб зменшити ціновий удар на споживачів, уряд запровадив програму «Кешбек на пальне». До 1-го травня в межах «Національного кешбеку» водії зможуть повертати від 2-х до 11-ти гривень за кожен літр. Знижка на газ за кешбеком — 5 відсотків, на бензин — 10, і на дизельне паливо — 15 відсотків.

Нагадаємо, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський запевнив, що Україна буде повністю забезпечена дизельним пальним на квітень, попри світову кризу і дефіцит на світовому ринку через загострення на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що на тлі енергетичної кризи в Україні військо не відчуває дефіциту пального. Постачання для армії залишаються пріоритетом.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн стверджує, що, попри моторошні прогнози західних ЗМІ, жодного дефіциту дизельного пального немає і не прогнозується.

