Вартість квитків “Укрзалізниці” зміниться: Лещенко розповів, кого це торкнеться насамперед

“Укрзалізниця” планує запровадити динамічне ціноутворення для кількох класів поїздів, що передбачає зміну вартості квитків залежно від попиту.

Про це повідомив член Наглядової ради компанії Сергій Лещенко.

“Ціни на квитки у СВ та перший клас “Інтерсіті” змінюватимуться залежно від дати купівлі та заповненості поїзду”, — зазначив він.

За його словами, динамічна система дозволить “Укрзалізниці” ефективніше розподіляти пасажиропотоки й компенсувати частину збитків у пасажирських перевезеннях.

Водночас Лещенко додав, що без державної підтримки компанії довелося б суттєво підняти тарифи для всіх пасажирів.

“Якби уряд не виділив “Укрзалізниці” додаткові 16 мільярдів гривень на наступний рік, ціни на квитки довелося б підвищувати у 3–4 рази”, — наголосив він.

Крім того, член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко пояснив деталі президентської ініціативи “УЗ-3000”, яка передбачає можливість безоплатного проїзду залізницею на три тисячі кілометрів.