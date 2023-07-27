Вартість навчання у вишах України 2023 року значно зросла: які ціни цього року

Скільки коштує навчання за контрактом у вишах України цього року

Наразі в Україні проходить вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Абітурієнтів та їх батьків цікавить як змінилася вартість навчання за спеціальностями та в окремих вишах.

Як змінилися ціни на навчання за рік

За офіційними даними Держстату, вища освіта в Україні у 2022 році зросла в ціні на 7,2%. Тобто умовний річний контракт на навчання у ВНЗ вартістю 25 тис. грн подорожчав до 26,8 тис. грн.

Про ріст вартості на навчання 2023 року можна буде сказати у вересні, коли Держстат проаналізує ціни українських вишів на цей рік. Попередньо можна припустити, що подорожчання значне, адже актуальні пропозиції ВНЗ порівняно з минулим роком, у середньому виросли на 10 — 20%.

Але це в середньому.Ціни у різних вишах суттєво відрізняються. Наприклад, у Києво-Могилянській академії вартість навчання на деяких спеціальностях зросла від 28% до 82%, в той час, як у навчальних закладах Харкова, наприклад, вартість навчання майже не змінилася, а подекуди навіть стала нижчою.

Яка вартість навчання за контрактом у різних ВНЗ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

Вартість навчання на філологічні спеціальності становлять від 39 900 до 52 100 гривень за навчальний рік.

Економічні спеціальності коштують від 42 000 до 70 000 гривень,

Маркетинг - 50 000 гривень,

Право - 62 000 гривень,

Комп'ютерні науки коливаються в межах 30-40 000 гривень.

Національний університет "Києво-Могилянська академія":

Рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень.

Мінімальна ціна на спеціальності "Інформаційні технології" становить 70 000 гривень, а максимальна - 100 000 на рік.

За навчання на філологічних спеціальностях доведеться заплатити від 47 000 до 63 000 гривень на рік.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

За навчання на філологічному доведеться заплатити від 43 900 гривень на рік.

Навчатися на економічних спеціальностях та маркетингу буде коштувати 39 900 гривень.

Вартість навчання на юридичному факультеті становить 44 900 гривень.

А за інформаційні технології доведеться заплатити в межах 39-44 000 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка:

Ціни на філологію становлять від 36 336 до 42 587 гривень на рік.

Навчання на економічному факультеті - 30 180 гривень, вивчення міжнародної економіки --34 485 грн.

Вивчення комп'ютерних технологій - від 28 607 гривень до 46 289 гривень на рік.

Спеціальність права коштує 46 289 гривень.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вартість за "контракт" на філології становить від 20 740 гривень до 25 550 грн за рік.

Економічні спеціальності так само як право, маркетинг коштують 25 550 гривень незалежно від напрямку.

Як змінилася вартість навчання на популярних спеціальностях

Вартытсь навчання на рограміста у 2023 році є найдорожчою з-поміж інших пропозицій ВНЗ. За підрахунками експертів, за рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла в середньому на 10 — 15%. Вартість року навчання за контрактом за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»в приватному ВНЗ Університет "Київська школа економіки”становитиме 120 тис. грн, а в Міжрегіональній Академії управління персоналом -- 26,9 тис. грн.

у 2023 році є найдорожчою з-поміж інших пропозицій ВНЗ. За підрахунками експертів, за рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла в середньому на 10 — 15%. Вартість року навчання за контрактом за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»в приватному ВНЗ Університет "Київська школа економіки”становитиме 120 тис. грн, а в Міжрегіональній Академії управління персоналом -- 26,9 тис. грн. Вартість освіти юриста у 2023 році також зросла. Навчання за контрактом за спеціальністю «Право» в Києво-Могилянській академії коштує 85 тис. грн, в той час, як навчання на тій же спеціальності в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого в Харкові - 31,7 тис. грн.

у 2023 році також зросла. Навчання за контрактом за спеціальністю «Право» в Києво-Могилянській академії коштує 85 тис. грн, в той час, як навчання на тій же спеціальності в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого в Харкові - 31,7 тис. грн. Щоб вивчитись за спеціальністю "Економіка" в приватному Університеті "Київська школа економіки” потрібно буде заплатити 100 тис. грн за рік, а в Державному торговельно-економічному університеті в Києві - 36,1 тис. грн.

в приватному Університеті "Київська школа економіки” потрібно буде заплатити 100 тис. грн за рік, а в Державному торговельно-економічному університеті в Києві - 36,1 тис. грн. Рік навчання за фахом «Психологія» у Києво-Могилянській академії коштує 55 тис. грн за рік, у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна - 28 тис. грн

у Києво-Могилянській академії коштує 55 тис. грн за рік, у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна - 28 тис. грн Щоб стати графічним дизайнером в Артакадемії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі доведеться заплатити 59,5 тис. грн за рік, в Харківській державній академії дизайну і мистецтв - 30,5 тис. грн

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