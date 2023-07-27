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Вартість навчання у вишах України 2023 року значно зросла: які ціни цього року

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Вартість навчання у вишах України 2023 року значно зросла: які ціни цього року

Вартість навчання у вишах 2023 року

Скільки коштує навчання за контрактом у вишах України цього року

Наразі в Україні проходить вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Абітурієнтів та їх батьків цікавить як змінилася вартість навчання за спеціальностями та в окремих вишах.

Як змінилися ціни  на навчання за рік

За офіційними даними Держстату, вища освіта в Україні у 2022 році зросла в ціні на 7,2%. Тобто умовний річний контракт на навчання у ВНЗ вартістю 25 тис. грн подорожчав до 26,8 тис. грн.

Про ріст вартості на навчання 2023 року можна буде сказати у вересні, коли Держстат  проаналізує ціни українських вишів на цей рік. Попередньо можна припустити, що подорожчання значне, адже актуальні пропозиції ВНЗ  порівняно з минулим роком, у середньому виросли на 10 — 20%.

Але це в середньому.Ціни у різних вишах суттєво відрізняються. Наприклад, у Києво-Могилянській академії вартість навчання на деяких спеціальностях зросла від 28% до 82%, в той час, як у навчальних закладах Харкова, наприклад,  вартість навчання майже не змінилася, а подекуди навіть стала нижчою.

Яка вартість навчання за контрактом у різних ВНЗ

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:

  • Вартість навчання на філологічні спеціальності становлять від 39 900 до 52 100 гривень за навчальний рік.
  • Економічні спеціальності коштують від 42 000 до 70 000 гривень, 
  • Маркетинг - 50 000 гривень,
  • Право - 62 000 гривень, 
  • Комп'ютерні науки коливаються в межах 30-40 000 гривень.

Національний університет "Києво-Могилянська академія":

  • Рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень.
  • Мінімальна ціна на спеціальності "Інформаційні технології" становить 70 000 гривень, а максимальна - 100 000 на рік.
  • За навчання на філологічних спеціальностях доведеться заплатити від 47 000 до 63 000 гривень на рік.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

  • За навчання на філологічному  доведеться заплатити від 43 900 гривень на рік.
  • Навчатися на економічних спеціальностях та маркетингу буде коштувати 39 900 гривень.
  • Вартість навчання на юридичному факультеті становить 44 900 гривень.
  • А за інформаційні технології доведеться заплатити в межах 39-44 000 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка:

  • Ціни на філологію становлять від 36 336 до 42 587 гривень на рік. 
  • Навчання на економічному факультеті  - 30 180 гривень, вивчення міжнародної економіки --34 485 грн.
  • Вивчення комп'ютерних технологій - від 28 607 гривень  до 46 289 гривень на рік.
  • Спеціальність права коштує  46 289 гривень.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  • Вартість за "контракт" на філології становить від 20 740 гривень  до 25 550 грн за рік.
  • Економічні спеціальності так само як право, маркетинг  коштують 25 550 гривень незалежно від напрямку.

Як змінилася вартість навчання на популярних спеціальностях

  • Вартытсь навчання на рограміста у 2023 році є найдорожчою з-поміж інших пропозицій ВНЗ. За підрахунками  експертів, за рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла  в середньому на 10 — 15%. Вартість року навчання за контрактом за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»в приватному ВНЗ  Університет "Київська школа економіки”становитиме 120 тис. грн, а в Міжрегіональній Академії управління персоналом  -- 26,9 тис. грн.
  • Вартість освіти юриста у 2023 році також зросла. Навчання за контрактом за спеціальністю «Право» в Києво-Могилянській академії коштує 85 тис. грн, в той час, як навчання на тій же спеціальності в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого в Харкові - 31,7 тис. грн.
  • Щоб вивчитись за спеціальністю "Економіка" в приватному Університеті "Київська школа економіки” потрібно буде заплатити 100 тис. грн за рік, а в Державному торговельно-економічному університеті в Києві  - 36,1 тис. грн.
  • Рік навчання за фахом «Психологія» у Києво-Могилянській академії коштує 55 тис. грн за рік, у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна - 28 тис. грн
  • Щоб стати графічним дизайнером в Артакадемії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі доведеться заплатити 59,5 тис. грн за рік, в Харківській державній академії дизайну і мистецтв - 30,5 тис. грн

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Дата публікації
Перегляди
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