Вартість навчання у вишах України 2023 року значно зросла: які ціни цього року

Скільки коштує навчання за контрактом у вишах України цього року
Наразі в Україні проходить вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Абітурієнтів та їх батьків цікавить як змінилася вартість навчання за спеціальностями та в окремих вишах.
Як змінилися ціни на навчання за рік
За офіційними даними Держстату, вища освіта в Україні у 2022 році зросла в ціні на 7,2%. Тобто умовний річний контракт на навчання у ВНЗ вартістю 25 тис. грн подорожчав до 26,8 тис. грн.
Про ріст вартості на навчання 2023 року можна буде сказати у вересні, коли Держстат проаналізує ціни українських вишів на цей рік. Попередньо можна припустити, що подорожчання значне, адже актуальні пропозиції ВНЗ порівняно з минулим роком, у середньому виросли на 10 — 20%.
Але це в середньому.Ціни у різних вишах суттєво відрізняються. Наприклад, у Києво-Могилянській академії вартість навчання на деяких спеціальностях зросла від 28% до 82%, в той час, як у навчальних закладах Харкова, наприклад, вартість навчання майже не змінилася, а подекуди навіть стала нижчою.
Яка вартість навчання за контрактом у різних ВНЗ
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка:
- Вартість навчання на філологічні спеціальності становлять від 39 900 до 52 100 гривень за навчальний рік.
- Економічні спеціальності коштують від 42 000 до 70 000 гривень,
- Маркетинг - 50 000 гривень,
- Право - 62 000 гривень,
- Комп'ютерні науки коливаються в межах 30-40 000 гривень.
Національний університет "Києво-Могилянська академія":
- Рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень.
- Мінімальна ціна на спеціальності "Інформаційні технології" становить 70 000 гривень, а максимальна - 100 000 на рік.
- За навчання на філологічних спеціальностях доведеться заплатити від 47 000 до 63 000 гривень на рік.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- За навчання на філологічному доведеться заплатити від 43 900 гривень на рік.
- Навчатися на економічних спеціальностях та маркетингу буде коштувати 39 900 гривень.
- Вартість навчання на юридичному факультеті становить 44 900 гривень.
- А за інформаційні технології доведеться заплатити в межах 39-44 000 гривень.
Львівський національний університет імені Івана Франка:
- Ціни на філологію становлять від 36 336 до 42 587 гривень на рік.
- Навчання на економічному факультеті - 30 180 гривень, вивчення міжнародної економіки --34 485 грн.
- Вивчення комп'ютерних технологій - від 28 607 гривень до 46 289 гривень на рік.
- Спеціальність права коштує 46 289 гривень.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Вартість за "контракт" на філології становить від 20 740 гривень до 25 550 грн за рік.
- Економічні спеціальності так само як право, маркетинг коштують 25 550 гривень незалежно від напрямку.
Як змінилася вартість навчання на популярних спеціальностях
- Вартытсь навчання на рограміста у 2023 році є найдорожчою з-поміж інших пропозицій ВНЗ. За підрахунками експертів, за рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла в середньому на 10 — 15%. Вартість року навчання за контрактом за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»в приватному ВНЗ Університет "Київська школа економіки”становитиме 120 тис. грн, а в Міжрегіональній Академії управління персоналом -- 26,9 тис. грн.
- Вартість освіти юриста у 2023 році також зросла. Навчання за контрактом за спеціальністю «Право» в Києво-Могилянській академії коштує 85 тис. грн, в той час, як навчання на тій же спеціальності в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого в Харкові - 31,7 тис. грн.
- Щоб вивчитись за спеціальністю "Економіка" в приватному Університеті "Київська школа економіки” потрібно буде заплатити 100 тис. грн за рік, а в Державному торговельно-економічному університеті в Києві - 36,1 тис. грн.
- Рік навчання за фахом «Психологія» у Києво-Могилянській академії коштує 55 тис. грн за рік, у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна - 28 тис. грн
- Щоб стати графічним дизайнером в Артакадемії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі доведеться заплатити 59,5 тис. грн за рік, в Харківській державній академії дизайну і мистецтв - 30,5 тис. грн
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